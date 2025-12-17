Pacto Global: en la Argentina hay 1.000 empresas comprometidas con la sustentabilidad + Seguir en









En el marco del evento de entrega de premios en economía circular, se anunció un hito importante: ya son 1.000 las organizaciones que se comprometieron con Pacto Global en Argentina.

En un país donde innovar a veces parece deporte extremo, este año Pacto Global Argentina volvió a demostrar que, cuando se construyen agendas con propósito, los resultados llegan y hacen ruido. En el marco del evento de entrega de premios en economía circular, se anunció un hito importante: ya son 1.000 las organizaciones que se comprometieron con Pacto Global en Argentina.

Mil. Un número que no sólo impresiona: emociona. Porque detrás de cada una hay equipos, decisiones, aprendizajes, y una convicción que crece incluso en los contextos más desafiantes: la sostenibilidad es el camino inteligente para hacer negocios hoy.

Los asistentes celebraron el logro y Pacto Global Argentina cree que es un logro colectivo. Y no es para menos: este recorrido de dos décadas demuestra que, cuando el sector privado, la academia, las organizaciones sociales y los organismos internacionales traccionan hacia el mismo lado y trabajan sobre una hoja de ruta común —los 10 Principios—, el impacto se multiplica.

que se comprometieron con la red argentina del Pacto Global, alineando sus estrategias con los Diez Principios que integran derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. En el ciclo de reporte 2024, 205 empresas argentinas presentaron su Comunicación sobre el Progreso (CoP) , una herramienta clave de transparencia y gestión estratégica para medir avances concretos en sostenibilidad. Acumulando en 20 años casi 3500 reportes entre empresas y organizaciones de la sociedad civil.

, una herramienta clave de transparencia y gestión estratégica para medir avances concretos en sostenibilidad. Acumulando en 20 años entre empresas y organizaciones de la sociedad civil. La red local del Pacto Global ha logrado diversificar su base, con presencia en 23 provincias del país y con un significativo liderazgo de pequeñas y medianas empresas en el reporte de avances. En términos de empleo —aunque no existen cifras oficiales consolidadas de todas las organizaciones juntas a nivel nacional— los datos de reportes recientes muestran que empresas participantes generan más de 650 mil empleos directos y una amplia cadena de valor indirecta, consolidando un impacto económico tangible al interior de sus comunidades. Referencias sectoriales muestran que la adopción de prácticas sostenibles suele traducirse en mejores estándares laborales y retención de talento.

En cuanto al aporte al Producto Bruto Interno (PBI), si bien no hay un cálculo agregado oficial público de cuánto representan todas las organizaciones del Pacto Global Argentina en conjunto, participan desde grandes compañías con alta participación en sectores claves hasta PyMEs que alimentan la estructura productiva nacional, lo cual indica una contribución relevante. Los cálculos propios estiman que las empresas del Pacto Global representan casi un tercio del PBI.

Este hito no es solo un número. Es la evidencia de un proceso donde la sostenibilidad dejó de ser una declaración de intención para convertirse en una práctica estratégica de gestión, una herramienta de gobierno corporativo y una palanca para la competitividad. Como se vio en el video lanzado la semana pasada, estas 1.000 organizaciones no solo cumplen con un compromiso voluntario: están construyendo narrativas, modelos de negocio y prácticas que integran propósito y resultados. Según un estudio de Global Compact, las empresas que participan de esta iniciativa, tienen avances clave en áreas de sostenibilidad a medida que su permanencia en Pacto Global es mayor. Ahora, con la mirada puesta en la próxima década, la pregunta es clara: ¿cómo transformar este capital de conocimiento y compromiso en acciones que aceleren aún más el impacto social y ambiental? seguir consolidando la integridad, la transparencia y la acción colectiva como ejes estratégicos.

