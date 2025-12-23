La CNV flexibiliza los límites de inversión en plazo fijo para fondos comunes de inversión money market + Seguir en









El organismo que preside Roberto Silva elevó del 35% al 50% el tope individual para colocaciones en depósitos a plazo fijo. Desde el gobierno argumentan que la medida busca otorgar mayor eficiencia en la gestión de liquidez de los FCI.

La medida se inscribe en un contexto de creciente demanda por instrumentos de renta fija de corto plazo. Mariano Fuchila

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó el régimen de inversión en plazos fijos para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dinero o Money Market Clásicos, mediante la Resolución General N° 1096, con el propósito de ampliar los márgenes operativos de las sociedades gerentes.

La principal novedad de la normativa radica en la elevación del límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo —tanto tradicionales como precancelables— que pasa del 35% al 50% del patrimonio del fondo. De esta manera, cada modalidad podrá alcanzar, en forma separada, hasta la mitad de los activos administrados.

No obstante, la regulación mantiene incólume el tope conjunto del 70% para la suma de inversiones en plazos fijos precancelables y no precancelables, con el fin de preservar ciertos parámetros de diversificación.

El resto del esquema regulatorio permanece sin alteraciones: se conservan los requisitos de constitución obligatoria de márgenes mínimos de liquidez y el límite máximo para inversiones en otros activos valuados a devengamiento distintos de los plazos fijos tradicionales.

Según explicó la CNV, la decisión responde a un trabajo de monitoreo conjunto con el Banco Central y apunta a dotar a las sociedades gerentes de "herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez" y otorguen "mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones".

La medida se inscribe en un contexto de creciente demanda por instrumentos de renta fija de corto plazo, en un escenario de tasas de interés en baja, pero aún elevadas en términos reales.