Los puestos de trabajo en la era tecnológica: la cuarta revolución industrial

Lo que no se explica o no se comprende es que la inteligencia artificial no te va a quitar tus tareas laborales, pero sí lo hará otra persona que entienda y comprenda cómo funciona la inteligencia artificial. Se dan cuenta como la raza humana se adaptó, dependiendo de la época, a las revoluciones industriales a lo largo de la historia. La mayoría entendió este conjunto de innovaciones y tecnologías como un avance de la historia. Se involucraron en cómo funcionan, para qué sirven y cuáles son sus aplicaciones a tener en cuenta en que pueden fallar o presentar riesgo alguno.

Quienes aceptamos la tecnología la vemos como una herramienta que nos permite crear contenidos únicos, interactuar con diferentes dispositivos en cualquier parte del mundo, nuevos conocimientos que la mente humana no llega. Los que no ven la tecnología como un aliado y la ven como un enemigo, no se dan cuenta que la tecnología une a las personas estén donde estén y ese riesgo de que los humanos serán reemplazados por máquinas, no deparar que la idea de la tecnología, creado por el mismo humano, es amplificar la capacidad humana, que mejore la capacidad de las personas para tomar decisiones, que las enriquezca.

La IA transformó el mundo del trabajo como lo conocíamos, y aunque la velocidad de estos cambios puede ser abrumadora, brinda oportunidades para aquellos que tienen la intención de aprender y adaptarse a una nueva era.