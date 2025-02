Los salarios no se recuperan y nadie vive en la Argentina de las estadísticas, sino del dinero que no tienen Por Juan Pablo Chiesa







La sociedad no paga sus obligaciones y vive con los índices y porcentajes, lo hace con dinero que no tiene.

La evolución de los salarios, iniciado el segundo año del mandato de Javier Milei. Depositphotos

La gente no compra sus alimentos, paga su alquiler, sus impuestos, su prepaga y vive con los índices, porcentajes y estadísticas interanuales. Estas cuestiones se la dejamos a los economistas, poco empáticos por el sentir social y de su poca comprensión de la económica domestica o la microeconomía, que, opinión aparte, “no se acomoda con los mercados”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La economía laboral no se recupera, el mercado laboral no genera empleo genuino, seguimos con 6 millones de asalariados privados pobres y 11 millones de asalariados no registrados (en negro). Los salarios reales no se recuperan y como consecuencia de que no se genera empleo de verdad, la pobreza sigue igual o aumenta.

Sobre esto último, la pobreza: no se donde hacen sus informes que la pobreza se reduce por la suba de salarios, que, por cierto, no hay tal suba. O, mejor dicho, los básicos de convenio (salario), suben, aumentan, pero siguen por debajo de toda sobrevivencia humana. La pobreza, que se convirtió en la argentina, es una clase social y un grave problema medular y estructural, asentada hace mas de 20 años, se recupera de una sola manera: educando a la cultura del trabajo y generando puestos de trabajo, que, la consecuencia del trabajo es la única fuente de ingresos legitima, pero no es la suba de salarios lo que hace que la pobreza se reduzca, sino la generación de empleo y la inversión en educación, en todas sus formas. “Una sociedad sin educación es un país completamente, pobre”.

Dejando claro que la pobreza no se reduce con la suba de salario, sino con generación de empleo genuino que este genera salario (una fuente de ingreso real de una sociedad), veamos lo que aseveró al principio que los salarios no se recuperar.

Un empleado que trabaja 8 horas por día de lunes a viernes, bajo la rama de Comercio. Estamos hablando de 1.5 millones de asalariados en el país. Esta persona por mes tiene en su mano la suma de, promedio $950.000.- (promedio entre las 4 categoría de Comercio CCT 130/75). image.png Escala salarios empleados de Comercio. Un empleado que trabaja en un Hotel o en gastronomía, donde sus servicios son 4 dias y un franco, por 6 u 8 horas de trabajo, estamos hablando de 900 mil asalariados en el país. Esta persona por mes tiene en la mano la suma de $980.000.- (Promedio entre sus 4 categorías UTHGRA 389/04). image.png Los empleados de hotelería y gastronomía, alcanzan los 900 mil asalariados en el país. Acabo de ilustrar con datos, no estadísticas ni porcentajes, lo que cobran en la mano el 45% de los asalariados privados del país, casi la mitad. Me puedo extender a la Bancaria CCT 18/75 con un ingreso en mano de $1.648.500.- (medio millón de asalariados); Sanidad (Fatsa) CCT 108/75 y 122/75, también medio millones de asalariados en el país sin revisar sus números desde diciembre del 2024. image.png Los asalariados de la rama bancaria suman medio millón de personas en el país. Fíjense que, con 4 sindicatos, tenés a mas de la mitad de los asalariados privados del país. Estos ganan una miseria por mes y, si todos hablan de la canasta básica de mínima $2.000.000.-, claramente un empleado de banco es pobre. Los salarios no le ganan a la inflación, los salarios no se recuperan hace mucho tiempo, el empleo genuino no crece, esta estancado hace 20 años, la pobreza, transformada en una nueva clase social, le gano la batalla a la clase media laburante y claramente, el poder de compra de un argentino promedio no tiene valor alguno. Como dije al principio de mi análisis, un empleado e banco o un empleado de comercio, que llega su casa a última hora del día y pasa por el super a comprar la cena, no la compra con los índices, los porcentajes o los valores interanuales, compra su cena con dinero que no gana lo suficiente para hacer las 4 comidas.

Temas Salarios

servicios

Trabajo