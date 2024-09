Management: ¿para qué sirve tener una estrategia de carrera?

El mundo laboral está en constante cambio, y nuestras aspiraciones y metas profesionales no deben quedar rezagadas.

Si tuvieras una varita mágica, ¿qué trabajo tendrías? Esta es una pregunta que les hago siempre a mis coachees. Rara vez responden algo que, mediante un esfuerzo relativo no se pueda conseguir. Es decir, la mayoría de las veces la gente responde que aspiran a tener una posición laboral que, con dedicación, podrían obtener. Suena loco, ¿no? Aspiracionalmente la mayoría de las personas con las que hablo estarían felices con una posición laboral que no sería imposible lograr.

Entonces, ¿cómo se logra? Cómo primer paso, hay que contar con una estrategia de carrera. ¿Qué es una estrategia de carrera y para qué sirve? Una estrategia de carrera es un proyecto, un objetivo, una visión de dónde querés estar laboralmente en los próximos años. Es tu visión sobre tu aspiración laboral. Esto sirve primero para no transcurrir la vida en piloto automático y un día despertarte y darte cuenta de que estas parado en el lugar equivocado sin saber como llegaste ahí. Es tu momento, tu “varita mágica”. Es imaginarte donde te encantaría llegar, pensar en cuales son las posibles brechas y definir como cubrirlas para poder alcanzar tus aspiraciones.

En el armado de la estrategia de carrera hay que definir tu norte, saber dónde querés llegar y pensar en posibles estaciones intermedias. Algo que aprendí es que los impulsos aislados no funcionan. Arrancar y frenar no es la fórmula. No es efectivo en una dieta, ni en cualquier proceso comercial, y tampoco en nuestras carreras laborales. Lo que sí funciona, y muy bien, es la constancia, el método y el proceso continuo. ¿Por qué? Porque arrancar y frenar nos hace perder tiempo y foco. Hay que rebobinar, ir marcha atrás y retomar. Para hacer eso, gastamos energías que ya habíamos alocado y perdemos tiempo valioso, y también puede dañar nuestra imagen.

Nuestras carreras laborales y la búsqueda de crecimiento y nuevos desafíos son exactamente iguales. No estoy hablando desde la inconformidad constante, sino desde la visión de que todos los días debemos crecer, aprender algo nuevo y también dejar algo para la sociedad. Esa rueda es la que estimula y hace crecer a todos.

Tip: Tu apellido no puede ser el nombre de la empresa. Vos sos vos, más allá de la organización en la que trabajes. Además, es raro que hoy alguien se jubile habiendo trabajado siempre en el mismo lugar.

Recordemos siempre que no existe la suerte como suerte en sí. Depende de cada uno de nosotros. Hay una frase de Séneca que dice: “La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad”. Hay que prepararse, hay que tener foco, hay que ser consciente y hay que tener estrategia de carrera.

Entonces, si pensamos en nuestras carreras laborales, pensemos en el largo plazo: ¿qué quiero lograr? Para el largo plazo, hoy en día en Argentina no suele ser más de cinco años. ¿Qué puedo hacer a mediados de 2024 para encaminarme hacia eso que deseo para 2030?

Siempre ayuda tener una hoja de ruta una vez que tenés definido ese norte, tu objetivo. Recordemos que el objetivo probablemente requerirá llenar alguna brecha, por lo tanto es importante tener paciencia, disfrutar el camino y festejar los logros intermedios.

Los 11 pasos para armar una estrategia de carrera:

1) Armá un plan de acción con fechas en agenda. Sin un cronograma es casi imposible, porque el día a día va a pisar cualquier proyecto.

2) Pensá cómo lograr los objetivos, o el mismo camino a lograrlos, que podrían potenciar tu reputación e imagen en el mundo laboral.

3) Durante el año revisá el cronograma para ver si vas de acuerdo con el plan.

4) De las metodologías ágiles aprendimos que es válido revisitar un plan y redefinir en función de lo que vas aprendiendo. ¡Eso no significa tirar la toalla!

5) Organizá tiempo en tu agenda para poder destinar horas de calidad a tus nuevos proyectos.

6) Definí un presupuesto económico, mensual o anual realista, para poder invertir en tu crecimiento.

7) Buscá cursos, capacitaciones y charlas donde puedas cerrar las brechas de conocimiento que tengas.

8) Sí o sí, ampliá tu red de contactos por fuera de tus ámbitos habituales. Networking es una herramienta muy poderosa.

9) No tengas miedo de mostrarte tal como sos. La transparencia ahorra mucha energía y es justamente lo que la sociedad hoy valora.

10) Involucrá a otras personas para que te puedan apoyar. Tienen que ser personas que realmente apuesten a ver un crecimiento en vos. Rodeate de gente que aplauda tu crecimiento.

11) Mantené, en todo momento, una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje.

El mundo laboral está en constante cambio, y nuestras aspiraciones y metas profesionales no deben quedar rezagadas. Tener una estrategia de carrera clara, con objetivos definidos y una hoja de ruta bien delineada, es esencial para navegar con éxito en este entorno.

Recuerda que el crecimiento no es solo un destino, sino un viaje continuo. Aprovecha cada oportunidad, celebra cada logro y mantén siempre la vista en tu norte personal. Porque al final, la verdadera magia no reside en una varita, sino en la constancia, la preparación y la determinación con la que persigues tus sueños.

No hay que vivir en piloto automático. ¡Es hora de que tomes las riendas de tu futuro y construyas la carrera que siempre has deseado!

Managing Partner de Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo.