Diálogos del mercado: ¿cuáles son los pronósticos para 2023 y qué es lo que viene?

-Correcto, lo dijo en 3 oportunidades en la nota que le dio a Perfil. No es la primera vez que el presidente habla de temas que luego no suceden, pero la realidad es que lo habló. Flaco favor le hace al ministro de economía, es el gobierno de las internas.

P.: Las tapas de todos los diarios hablan del intercambio de información con Estados Unidos

-En primer lugar, leí las tapas de los diarios y, en ningún caso, encontré declaraciones de igual tenor de funcionarios americanos. Me pareció un poco raro, pero esperemos que Estados Unidos dé su versión del acuerdo. En segundo lugar, se habla de una ley de blanqueo en el mismo momento que la relación de las principales fuerzas en el Congreso está quebrada.

P.: ¿Entonces?

-No nos apresuremos y esperemos más noticias para poder opinar. El intercambio de información parece muy fantástico, casi que Estados Unidos le pone a Argentina a los evasores de rodillas, algo que nunca Estados Unidos hizo con ningún país del mundo, pero esperemos más definiciones. En cuanto al éxito de su nuevo blanqueo, no me parece oportuno el blanqueo, menos aún la palabra éxito, cuando tenemos un gobierno en donde la vicepresidenta recibió un revés en una causa judicial que le hizo renunciar a su candidatura política, no lo digo yo, lo dijo ella.

P.: ¿Se habla de un crédito que llegaría de Brasil por U$S 15.000 millones?

-Ojalá llegue, pero cuidado, el gobierno tiene muy buenas relaciones con el electo presidente Lula Da Silva, pero Lula no tiene bajo control al Parlamento, por ende, no gastaría a cuenta.

P.: ¿Cómo vienen las reservas?

-Entre el dólar soja y la llegada de créditos externos se recuperaron a U$S 39.005 millones, no es un mal número teniendo en cuenta la actual coyuntura y que faltan llegar unos U$S 5.800 millones del FMI. No obstante, cuidado porque hay que enfrentar pagos de deuda en el mes de diciembre y, el día 7 de enero, vencen los intereses de los bonos de la deuda soberana en dólares.

BCRA Banco Central 03.jpg Ignacio Petunchi

P.: ¿Cómo están los pasivos monetarios del Banco Central?

-Al día 5 de diciembre ya sumaban $ 14,0 millón de millones, creemos que terminaremos el mes de diciembre con más de $ 15,0 millón de millones. Ante tanta emisión seguramente tendremos saltos en las cotizaciones de los dólares alternativos.

P.: ¿Cómo terminamos el año en materia de actividad económica?

-Terminamos muy mal, no queda arrastre positivo para el año próximo, el crecimiento de casi 5,8% del PBI en el año 2022 se dio por la recuperación del año 2021, en el segundo semestre del año 2022 la economía se desaceleró y no deja arrastre positivo para el año 2023. Para el año 2023 esperamos una caída del PBI del 2,0%.

P.: ¿El miércoles hay una licitación de pesos muy importante?

-Es vital que el gobierno logre un buen resultado. Si no se pueden renovar los vencimientos de $ 400.000 millones habrá que emitir y eso dejará más expuesto al peso contra el dólar.

P.: ¿El martes juega Argentina?

-Si ganamos seremos los dos mejores del mundo, eso no implica que el miércoles al Estado le dé resultado su estrategia para atraer pesos.

P.: ¿Cómo está la curva de pesos?

-Hoy un plazo fijo, reinvirtiendo los intereses, te deja una tasa del 107,0% anual a un año vista. El Bonte 2023 te rinde el 122% anual. No vemos buenas inversiones en el mercado de pesos.

P.: ¿Cómo está la curva de pesos ajustada por inflación?

-Los bancos te pagan inflación más 1,0% anual, un bono con vencimiento en marzo 2023 te paga inflación más 3,8% anual, un bono con vencimiento en agosto 2023 inflación más 6,3% anual, y un bono con vencimiento en julio 2024 inflación más 12,7% anual. El tema es que estos bonos no te los reperfilen.

P.: ¿Qué conclusión arribás?

-Hace 90 días que los bonos ajustados por inflación repiten la misma rentabilidad, no hay miras de una baja en su rendimiento, porque no hay apetito inversor privado para adquirirlos.

P.: ¿Qué apetito tienen los privados?

-Hace 3 meses atrás el dólar MEP valía $ 270 y hoy vale $ 320, con esto te estoy contestando cuál es el apetito inversor.

P.: ¿Qué pasó con los bonos soberanos?

-Por ejemplo, el AL30, hace 3 meses atrás valía U$S 23 y hoy vale U$S 23, lo mismo.

P.: ¿Qué pasó con las acciones?

-El Merval en dólares valía U$S 500 y hoy vale U$S 506, una diferencia mínima. El Merval, medido en pesos, pasó de 140.000 a 171.177, subió el 22,2%, casi lo mismo o muy parecido a la inflación.

P.: Venimos de meses muy parejos

-El mercado es el mismo hace 3 meses, no hay nadie que se haya desmarcado a la suba. La realidad es que diciembre es el mes con mayor déficit del año, y el mercado quiere ver cómo se va a financiar el gobierno. Si el miércoles la licitación de pesos fracasa, es probable que el gobierno tenga que emitir para financiarse, y eso podría impulsar a los dólares alternativos a la suba. Veremos qué sucede.

P.: ¿Cómo viene el verano?

-Muy complicado, el gobierno perdió el ingreso de los dólares del trigo por la sequía y es probable que le cueste conseguir dólares de la exportación de soja y maíz en el verano porque el stock residual es muy bajo. Quedan 8 millones de toneladas de maíz de la campaña 2021/22 y parecería que no habrá exportación ya que ese volumen lo necesitamos para el mercado interno. En el caso de la soja, al día de hoy quedarían 10,7 millones de toneladas de soja, que difícilmente el productor las quiera vender en un escenario de fuerte sequía. Por otro lado, cuando termine el dólar soja 2, el productor, antes de volver a vender, esperará el dólar soja 3.

P.-: La sequía impactará en la recaudación...

-Claro que sí, la sequía te quita dólares e ingresos fiscales, vamos a un problema muy severo con el déficit fiscal. Recordemos que el gobierno adelantó ingresos de retenciones de trigo y maíz 2023, por otro lado, las grandes empresas adelantaron el pago de ganancias 2023, por lo tanto, estamos con un Estado que tiene un severo problema de bolsillo.

P.: ¿Qué dijeron la media de las consultoras de mercado?

-Dijeron que el gobierno seguirá corriendo de atrás a la inflación, para noviembre del año 2023 ven estos guarismos. REM significa Relevamiento de Expectativa del Mercado.

image.png

P.: Esto es muy malo para el año 2023

-Comparto tu apreciación, el REM (el promedio de los pronósticos de la media de las consultoras del mercado) y el TOP 10 REM, que son las consultoras con mayor cantidad de aciertos, creen que el gobierno en el año 2023 va a atrasar el tipo de cambio y le dará al mercado una tasa de interés negativa. Recordemos que la tasa de interés nominal anual del 70,6%, nos da una tasa efectiva del 98,6% anual.

P.: ¿En qué ahorramos?

-Creo que lo mejor es ahorrar en dólares alternativos y un porcentaje en instrumentos en pesos que ajusten por inflación. Preferentemente plazo fijo ajustado por inflación.

P.: ¿Vos cómo ves los pronósticos?

-Nuestros pronósticos estarán en el Informe Privado, no todo es gratis. Lo que te dejo en claro que no compartimos estos pronósticos con la media del mercado.

P.: ¿Por qué?

-Nosotros creemos que en el año 2023 tendremos más déficit fiscal que en el año 2022, nos faltarán más dólares que en el año 2022 (efecto sequía y desembolsos FMI), y el cierre de las importaciones elevaría el precio de muchos productos que son irremplazables.

P.: ¿Cómo ves el escenario internacional?

-Muy complicado, este mes Estados Unidos podría mejorar su índice de inflación, pero la preocupación no cesará en el mercado. No está cerrado que la Reserva Federal aumente el 0,5% la tasa de interés, hay margen para que la tasa siga subiendo. Se complica la comercialización del petróleo, Rusia dará pelea para vender a precios más altos. El mundo ingresa en una brusca desaceleración económica.

P.: ¿China?

-Está muy complicada con el Covid, tendrá que pelearla mucho, esta desaceleración económica le traerá un gran dólar de cabeza, no está creciendo lo esperado y podría traer aparejados problemas políticos. China es una caja de sorpresas.

P.: ¿Europa?

-No se detiene la escalada de precios, hay argentinos que viajan para radicarse a Europa sin saber que lo que viene no es lo mejor para el viejo continente. Cuidado, no habrá tanto trabajo para extranjeros.

P.: ¿Brasil?

-Lula Da Silva eligió un mal ministro de economía, Fernando Hadad, está armando un gabinete de izquierda, a prepararse para debatir nuevos impuestos y más gastos en Brasil. Seguir con atención la cotización del real, cerró en 5,24 por dólar, no debería pasar de 5,75 por dólar, si lo hace podría devaluarse a más de 6,0 reales por dólar.

Lula da silva.jpg

P.: ¿Qué sucede con el precio del trigo y el maíz en Argentina?

-Los precios del trigo y el maíz valen más que en Chicago, son una invitación a tomar ganancias, los que tengan es un buen momento para ir vendiendo, a corto plazo o futuro.

P.: ¿Qué sucede con la soja?

-Brasil podría tener una excelente cosecha de soja, hoy el precio está muy picante, pero si se normaliza la entrega de soja americana y se confirma la gran cosecha de Brasil, estas cotizaciones de soja están en niveles muy elevados. Cuidado.

Conclusión: