Para empresas: alternativas de financiamiento en el mercado de capitales

Este último se hace de efectivo hoy y al vencimiento de la caución devolverá capital más intereses. El mercado le exige el depósito de activos líquidos como garantías, que generalmente son bonos. Llegado el vencimiento, si el tomador no paga, el mercado automáticamente ejecuta las garantías, de manera que el inversor tiene garantizado el cobro de capital más intereses. Las tasas surgen de la oferta y demanda diaria y rondan 65% a un día y a 7 días, 68% a un mes. Para quien necesite liquidez inmediata constituyen una buena herramienta, segura y barata, de cortísimo plazo. Está pensado para quien necesite tapar baches hoy, sabiendo que en días le entra efectivo.

Descuento de cheque pago diferido o pagaré bursátil: la empresa va al mercado formal a descontar el cheque o pagaré a una tasa que surge de la negociación entre las partes.

Los CPD se pueden negociar en tres segmentos: Garantizado (patrocinado por una empresa que pide autorización para negociarlos), Avalado por una Sociedad Garantía Recíproca (SGR) o no garantizados. Lógicamente, la tasa de un no garantizado será más alta que uno avalado porque la garantía de este último es el fondo de riesgo de la SGR.

Cuando hablamos en pesos, la diferencia entre cheque y pagaré es el plazo de emisión (al momento de emitirse los CPD deben ser menores al año, mientras que los pagarés bursátiles mayores a los 365 días). Con la pandemia, los echeqs se volvieron protagonistas, ya que simplifican la operatoria de emisión, endoso y negociación.

Negociar factura electrónica: la empresa, micro, pequeña o mediana, emite una factura que puede ser negociada en el mercado, logrando hacerse de efectivo rápidamente, a bajos costos.

Además, la FCE tiene otros beneficios: no paga impuesto a los débitos y créditos y no tiene fecha cierta de pago. Al negociar la factura, la MiPyME ya no va a tener deuda contingente, con lo cual mejora también su balance.

Obligaciones negociables: es una opción de financiamiento más larga, pensada para proyectos de inversión que lleven años. Las Pymes pueden recurrir a una SGR para conseguir aval y mejores tasas al momento de la emisión. Los requisitos ante CNV de las ONs simples son más laxos, y los gastos de estructuración menores. Las empresas las estructuran teniendo en cuenta sus necesidades y entradas de dinero.

Cada emisión de ONs tiene sus propias condiciones, detalladas en el prospecto de emisión. Se definen la tasa de interés y las fechas de pago de renta. La tasa puede ser fija o variable, y normalmente el pago se realiza de manera periódica, ya sea mensual, trimestral o anual. Las ONs convencionales suelen ser emitidas por grandes empresas.

Fideicomisos financieros: permiten la titulación de créditos de la empresa. Consiste en que la empresa que necesita financiamiento cede una cartera de créditos a cobrar a un vehículo colectivo de inversión, denominado fideicomiso financiero, que es administrado por un fiduciario. Se constituye así, un patrimonio independiente, que no condiciona el balance de la empresa emisora.

El fiduciario emite valores negociables que pueden ser valores de deuda fiduciaria (VDF, similares a bonos) o certificados de participación (CP) que pueden ser adquiridos en el mercado por los inversores (y la empresa hacerse del dinero). De esta manera, la empresa que necesita financiamiento se fondea por el lado del activo, convirtiendo activos ilíquidos (créditos) en caja.

Acciones: representan una parte del capital social. No se asume deuda, pero se incorporan socios con tenencia accionaria. Tasa de financiamiento 0%. Pensado para proyectos de largo plazo. Al igual que las ONs, las Pymes tienen un régimen más simple para ingresar al régimen de oferta pública para emitir acciones.

