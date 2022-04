Cómo identificar (y escapar) de los negocios de baja rentabilidad

El problema está en que gran parte de ese dinero se tiene que reinvertir en nuevos insumos para que el negocio siga funcionando.

Uno se vuelca a ser emprendedor para disponer de tiempo libre, tener libertad económica y de tiempo. Con esa ilusión piensa en un negocio, saca cálculos, define cuánto podría ganar (en relación a costos y precio de venta) y si esto lo convence, inicia el proyecto. Pero hay un dato que generalmente no se tiene en cuenta, y por eso se termina cayendo en este tipo de negocios.

¿Cuál es el dato fundamental para determinar la rentabilidad de un negocio?

La respuesta es tan simple, que muchas veces ni siquiera se considera, o se minimiza. La variable que condiciona toda la fórmula es el tiempo.

El tiempo de producción/elaboración del producto que se va a vender. El tiempo de ir a comprar los insumos. El tiempo de gestionar las ventas: sacar fotos, editar, mantener las redes y los motores de venta actualizados... sin contar el tiempo administrativo que todo negocio implica.

La variable del tiempo es fundamental porque determina lo máximo que puedo ganar por día, en función de lo que puedo producir en la cantidad de horas que tiene el día.

Negocios 5.jpg Hispanos emprendedores

¿Y cómo se resuelve?

Estos negocios, por más que nos duela asumirlo, generalmente no tiene solución. Salvo que intentemos mejorar la rentabilidad agregando algún adicional que no nos lleve tiempo (por ejemplo, algo que simplemente se pueda comprar e incluir en mi producto), y de esa manera mejorar la rentabilidad por venta. Esto se puede disfrazar dentro de mi catálogo de productos como "producto premium". Donde lo que varía puede ser: la presentación, el packaging, algún adicional, etc.

Conclusión

Antes de arrancar cualquier negocio hay que hacer un análisis profundo de todos los costos reales. No solamente el costo de la materia prima y el valor de venta, sino también los tiempos de producción y trabajo.

Por otro lado, hay que pensar en las posibilidades reales de crecimiento y de escalar este negocio. Hay negocios que por su característica no son escalables, no nos permiten crecer. Por ejemplo, una forma de crecer es ampliarse en locales o en franquicias. Un tipo de trabajo "muy personalizado" no tiene esa posibilidad porque no se pueden generar estándares.

O sea, no pensar solamente en el árbol sino pensar en el bosque que puedo crear. Si realmente hay un bosque por crear o si es solamente ése árbol. Y entonces tomar una decisión. ¿Quiero invertir todo lo que implica crear una empresa desde cero cuando realmente no va a haber un bosque? Y entonces tomar decisiones. Si me quiero meter en este negocio y asumo los costos o no. O si pienso en otro negocio que a lo mejor sí tenga mayores posibilidades y, al final, que todo mi esfuerzo realmente se convierta en algo de lo que pueda vivir holgadamente.

Crear una empresa exitosa o crear una empresa de poca rentabilidad lleva el mismo tiempo inicialmente (creación de logo, marketing, nombre, diseño, flyer, redes, web, etc.-). Entonces, pensémoslo bien antes de dar el paso.

Directora de “Alejandra Rey Gay, Eventos y Capacitación”, empresa dedicada al asesoramiento a emprendedores; y dueña de la Cadena de Franquicias CHIKISPA.