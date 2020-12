Cuando la angustia sobrepasa cierto umbral, es el cuerpo que paga un tributo

La angustia puede ser la expresión de un conflicto intrapsíquico no resuelto o de una experiencia disruptiva que viene del mundo externo y sobrepasa la capacidad elaborativa de la persona. Muchas veces la angustia aparece ante un porvenir incierto. Actualmente la evolución de la pandemia y de la economía de nuestro país y del mundo, y por ende su impacto en la vida cotidiana de las personas es fuente no sólo de preocupación, sino en muchos caso de angustia. La misma puede ir desde el temor a contagiarse y eventualmente morir, y/o a no llegar a cubrir las necesidades básicas e hipotecar el futuro. Pero no las veo como antagónicas, sino como recíprocamente potenciadas.