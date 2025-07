Paradoja: tu jubilación se va a retirar antes que vos

Y si el retiro dura 30 o 40 años, ¿cómo lo financiamos?

Y los números no mienten: tomando un dólar a $1.200, la jubilación mínima hoy equivale a aproximadamente u$s258 (julio 2025). Aunque existe un bono extraordinario de u$s58, no es permanente. El 63% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo o menos. El 20 % se encuentra entre uno y dos haberes mínimos y solo un 17% supera los dos haberes mínimos, es decir, más de u$s516 mensuales. Ante este panorama cabe preguntarse: ¿Estos montos alcanzarían para vivir cuando se alcance la edad jubilatoria? ¿La jubilación formal que cobrarías es la única alternativa que hoy manejas?

Educación y seguridad financiera

Hoy, la seguridad financiera ya no es solo una cuestión individual. Las organizaciones tienen una oportunidad real de marcar la diferencia. ¿Cómo? Dejando de ver el retiro como un problema lejano, y empezando a construir una cultura donde planificar el largo plazo sea parte del día a día.

Los colaboradores esperan más que un buen salario. Quieren herramientas concretas: educación financiera, asesoramiento, acceso a instrumentos de ahorro e inversión. No se trata solo de sumar beneficios. Se trata de generar conciencia. De ayudar a las personas a proyectar su vida con autonomía, incluso cuando ya no estén en actividad. Las empresas que asuman este rol no solo estarán haciendo lo correcto desde lo social. También estarán fortaleciendo su propuesta de valor. Porque el talento se queda donde encuentra propósito, acompañamiento y futuro.

Pero el desafío no se agota en quienes están en relación de dependencia. Para quienes trabajan por su cuenta: monotributistas, freelancers, emprendedores, el camino es aún más complejo. No hay aportes automáticos. No hay una estructura que los espere. Solo queda la autogestión: informarse por su cuenta (o bajo la tutela de profesionales certificados), decidir y actuar. Diseñar hoy un plan propio para no depender mañana de un sistema que seguramente ya no pueda sostenernos, como se lo pensaba en un principio.

La planificación financiera ya no es un lujo. Es una necesidad urgente. Y cuanto antes empieces, mayor será la capacidad de elegir cómo vas a querer vivir en tu futuro.

¿Tu jubilación te va a alcanzar para vivir? Es hora de dejar de depender del “quizás”, porque todo apunta a que TU jubilación... se va a retirar antes que vos.

* Managing Director de Pension & Benefits (P&B) de CRITERIA, para América Latina.