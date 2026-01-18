Por qué cada vez más famosos apuestan al real estate

Cada vez más figuras públicas apuestan al real estate como forma de resguardar, ordenar y proyectar su patrimonio. Lejos de una moda, el fenómeno combina lógica económica, visibilidad comercial y un cambio más profundo en el mercado inmobiliario argentino.

En los últimos años comenzó a hacerse visible un fenómeno que no es nuevo, pero sí cada vez más frecuente: cantantes, deportistas y figuras públicas que deciden volcar parte de su patrimonio al negocio inmobiliario . Lejos de tratarse de una moda pasajera o de una decisión impulsiva, detrás de estos movimientos hay razones económicas, patrimoniales y comerciales muy concretas .

El mercado inmobiliario se caracteriza, ante todo, por ser un resguardo de valor . Para quienes han acumulado capital a lo largo de carreras intensas pero acotadas en el tiempo , como sucede con los artistas o los deportistas, el ladrillo aparece como una forma de estabilizar el patrimonio . Una propiedad no se vende de un día para el otro, y justamente por eso cumple una función clave: protege el capital, lo ordena y lo proyecta en el largo plazo .

A esa lógica patrimonial se suma otra razón central: el real estate también es un negocio rentable . La diferencia entre el costo de construcción y el precio de venta sigue siendo, bien gestionada, una oportunidad clara. Por eso muchos no solo compran inmuebles como inversión, sino que deciden involucrarse en proyectos de desarrollo .

En este punto aparece una ventaja diferencial que explica por qué tantas figuras públicas se vuelcan al sector. En el negocio inmobiliario, como en muchos otros, uno de los mayores desafíos es llegar al público . Lograr visibilidad, generar interés y construir una audiencia suele ser el tramo más complejo de cualquier comercialización. Los famosos parten con ese camino recorrido: ya tienen atención, ya tienen alcance, ya tienen público . Ese capital simbólico se transforma, bien utilizado, en una ventaja concreta a la hora de vender un proyecto inmobiliario.

Más allá del negocio, hay un mensaje de fondo que vale la pena destacar. Invertir en una propiedad es apostar por un activo que perdura . Un inmueble está pensado para existir durante décadas, incluso generaciones . Es un bien que suele heredarse, que atraviesa el tiempo y que ha demostrado, históricamente, mantener y aumentar su valor , incluso por encima de la inflación en dólares . Además, puede generar renta o permitir el ahorro del alquiler . Frente a alternativas extremadamente volátiles, el real estate ofrece previsibilidad .

La visibilidad que aportan estas figuras no cambia la mirada de quienes ya conocen el mercado, pero sí tiene impacto en quienes no están familiarizados con él. Personas sin experiencia previa, especialmente jóvenes, descubren a través de estos referentes que el real estate existe como opción de inversión. Se despierta curiosidad, se instala el tema y, en muchos casos, se abre la puerta a una primera aproximación.

Este contexto se vuelve aún más relevante si se lo combina con la vuelta del crédito hipotecario. Durante años, los jóvenes quedaron prácticamente afuera del acceso a la vivienda. Hoy, la reaparición del financiamiento, sumada a una mayor exposición del sector en redes y medios, genera un escenario distinto. Es cierto que un aumento de la demanda puede trasladarse a precios, pero el mensaje de fondo es positivo: vuelve a ponerse en agenda la vivienda, la propiedad y la inversión a largo plazo.

Ahora bien, es importante hacer una aclaración. Que una persona pública promocione un proyecto no elimina la necesidad de análisis. El riesgo aparece cuando alguien sin experiencia intenta asumir roles técnicos para los que no está preparado. Cuando detrás hay desarrolladores, constructores e inmobiliarias con trayectoria, el riesgo no debería ser mayor. De hecho, las figuras públicas tienen un incentivo adicional para hacer las cosas bien: el costo reputacional de no cumplir es altísimo. Aun así, ningún inversor debería decidir solo por una recomendación. Hay que investigar, pedir informes, analizar el proyecto y entender qué se está comprando.

Finalmente, este fenómeno se inscribe en un cambio más amplio del mercado inmobiliario argentino. Hay mayor interés social, más herramientas digitales, capitales extranjeros que vuelven a mirar al país, mejores condiciones macro y un proceso de modernización que recién empieza. La digitalización de las operaciones, la firma remota de contratos y, más adelante, la tokenización de activos van a permitir que cada vez más personas accedan al real estate.

Todo indica que no se trata de una moda, sino de una transformación en marcha. Nuevos perfiles, nuevos capitales y nuevas formas de invertir están redefiniendo el mercado. Y en ese contexto, la presencia de figuras públicas no es la causa, sino un síntoma más de un sector que vuelve a moverse.

Por Beltrán Briones – CEO Grupo Briones