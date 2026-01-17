Es mediados de enero y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comienza a prepararse para realizar la entrega de la Ayuda Escolar Anual. Un beneficio extra que tiene el objetivo de acompañar el inicio de clases de cada hijo en edad escolar.
Ayuda Escolar de ANSES 2026: cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite
Conocé la información necesaria para acceder al pago extra que realizará la Administración Nacional de la Seguridad Social
En especial para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, indumentaria y materiales educativos
Requisitos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026
Para tener acceso a este beneficio es necesario cumplir los siguientes requisitos y condiciones:
- Valido entre 45 días a 18 años y un mes.
- Asistir a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial
En caso de tener un hijo con discapacidad, no hay límite de edad pero si es necesario asistir a un establecimiento oficial, ya sea público, privado, de enseñanza especial, oficial, o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
Cómo realizar el trámite de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026
El trámite se realiza a través de la web siguiendo los pasos a continuación:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección “Hijos”.
- Seleccionar “Presentar certificado escolar”.
- Generar el formulario correspondiente a cada menor.
- Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto o escanear el certificado.
- Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar
Cuál es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026
Este año el beneficio establece una ayuda de $85.000. Se dará a cada hijo que cumpla las condiciones y haya presentado el certificado de alumno regular hasta el 31 de diciembre.
En caso de no haber presentado el certificado a tiempo, el beneficio no se liquida de forma retroactiva, por lo que es fundamental completar el trámite antes de la fecha límite. No es necesario realizar un trámite adicional para el pago si el certificado fue presentado y validado correctamente
