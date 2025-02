Por una política real para nuestras pymes

En el suceso mundial por la criptomoneda “difundida” por el presidente Javier Milei en sus redes sociales no debemos pasar por alto cómo fue ofrecida $LIBRA : como un supuesto instrumento para dar crédito a las pymes argentinas.

Como estaba planteado, el proyecto de $LIBRA no podía tener ninguna relación con financiar a nuestras pymes. Ni siquiera se puede decir que era una moneda digital. Era un “activo” especulativo sin sustento alguno, que colapsó a pocas horas de nacer. Corresponde a la Justicia considerar si hubo delito. Cabe señalar que no tenía nada que ver con el financiamiento de proyectos productivos. La compra y venta entre privados de este activo no ofrecía ningún mecanismo por el cual hubiera fondos para destinar a terceros, en este caso, las supuestas pymes argentinas.