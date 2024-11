¿Qué es el Análisis Técnico y cómo aplicarlo correctamente?

¿Qué significa que invertir sea una actividad probabilística? Básicamente que no existe una certeza absoluta sobre el resultado de una inversión. En otras palabras, siempre hay un grado de incertidumbre asociado con cualquier inversión que realizamos.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es una metodología utilizada por los inversores para evaluar y predecir los movimientos futuros de los precios de los activos financieros, como acciones, bonos, divisas y materias primas. A diferencia del análisis fundamental, que se basa en datos económicos y financieros de una empresa, el análisis técnico se centra principalmente en el estudio de los gráficos de precios y el volumen de negociación.

Principios básicos

Con estos aportes se sentaron las bases del análisis técnico. Y se derivaron algunos principios fundamentales:

El precio lo descuenta todo : es la piedra angular del análisis técnico. Supone que todas las variables que afectan al mercado (factores políticos, económicos, sociales, entre otros) ya están reflejadas en el precio de ese activo.

El precio se mueve en tendencias : la tendencia es fundamental para el análisis técnico. El objetivo es identificar tendencias para poder invertir en la dirección correcta.

La historia se repite: significa que los gráficos y patrones históricos tienden a repetirse, por lo que pueden servir para predecir movimientos futuros.

Principales herramientas

Gráficos de precios : Los gráficos de precios muestran la evolución histórica de los precios de un activo financiero en un período determinado. Los tipos de gráficos más comunes son los gráficos de líneas, los gráficos de barras y los gráficos de velas japonesas.

Indicadores técnicos: Los indicadores técnicos son fórmulas matemáticas aplicadas a los precios y/o al volumen de negociación para identificar tendencias, niveles de sobrecompra o sobreventa, y posibles puntos de entrada o salida del mercado. Algunos de los indicadores técnicos más utilizados son el RSI (Índice de Fuerza Relativa), el MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) y las medias móviles.

Patrones de precios: Los patrones de precios son formaciones repetitivas en los gráficos de precios que pueden indicar un cambio de tendencia o una continuación de la misma. Algunos ejemplos de patrones de precios son el doble techo, el doble suelo, y la cabeza y hombros.

La importancia de seguir tendencias

Una de las principales ventajas del análisis técnico es su capacidad para identificar tendencias en los precios de los activos financieros. Quiero remarcar la importancia de esto, ya que es lo que realmente hacen los precios.

Las explicaciones de los motivos por lo que sube o baja determinado activo, suelen venir después del movimiento del precio. Por eso, lo importante es seguir los precios, más allá del ruido de las noticias. El objetivo es ir con la manada y subirse a la ola. El lema de esta operatoria es “comprar lo que sube y vender lo que baja”.

¿Hay gente que opera según otros patrones, a pesar de que el activo no pare de caer? Sí, pero no es lo recomendable. Una de las reglas básicas en las inversiones es “no intentar atajar los cuchillos cayendo”. Significa que no hay que comprar lo que cae. Simplemente porque no sabemos hasta cuándo puede caer, y corremos el riesgo de perder todo el capital.

Identificar una tendencia no es una tarea simple. Para esto se pueden utilizar distintas herramientas, pero la más simple y efectiva es el uso de las medias móviles.

Ejemplo: gráfico diario de Banco Galicia, con medias móviles de 50 y 100 períodos.

analisis tecnico.png

Consejos para mejorar tus decisiones

Combinar el análisis técnico con el análisis fundamental: Si bien el análisis técnico puede ser una herramienta poderosa para tomar decisiones de inversión, es importante combinarlo con el análisis fundamental para obtener una visión más completa de la situación del mercado y de las empresas en las que estás invirtiendo.

Mantener la disciplina y el control emocional: El análisis técnico puede ayudarte a tomar decisiones objetivas basadas en datos y evidencias, pero es importante mantener la disciplina y el control emocional para evitar tomar decisiones impulsivas o irracionales. Lo más importante es respetar el plan.

En resumen, el análisis técnico es una herramienta valiosa que puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más acertadas en el mercado financiero.

Desde luego, no hay una fórmula infalible para invertir en la bolsa. Cuando se utiliza correctamente, el análisis técnico simplemente agrega una herramienta valiosa que puede aumentar nuestras probabilidades de éxito.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.