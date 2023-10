¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial?

El tecnicismo con que se presenta Javier Milei no es bien interpretado por la mayoría de la población y/o electorado, que solo puede intuir que la dolarización será la salvación de la economía y que pondrá al país en la posición que perdió luego del Golpe de Estado de 1955, cuando “Los Libertadores” o “La Libertadora” enajeno del poder al Tte. Gral. Juan Domingo Perón. El Líder de la justicia social y de la repartición de riqueza, producto de la industrialización y la producción, logro que el 60% de lo producido por las fábricas vaya a parar al bolsillo de los trabajadores y el 40% para las cuentas de los empresarios.

En el coloquio de Idea paralelo, organizado por el libertario en la Ciudad de Mar del Plata, periodistas que se le acercaron le consultaron sobre la devaluación del peso, por lo que Milei contesto que mientras más se devalúe la moneda local, seria más fácil dolarizar. Ahora de mí parte, que no soy economista, puedo deducir la siguiente fórmula:

Pasemos a los precios del consumidor y los salarios. Un sachet de leche de primera marca cuyo valor es de $ 560, pasaría a costar u$s 0,46 si la moneda norteamericana llegase a los $ 1.200; por otro lado, con el ítem salarios, un trabajador que percibe una remuneración base de $ 500.000 pasaría a cobrar u$s 416, con paritarias congeladas ya que la dolarización no generaría inflación y sostendría una estabilidad en precios, pero aún se estaría por debajo de lo que percibe un trabajador de Perú, Brasil, Ecuador, México y el mismísimo Estados Unidos. Por ello, mí sugerencia para los sindicatos es que en los meses de Noviembre de 2023 y hasta Abril de 2024, logren negociar paritarias por arriba del 200% con motivo de acomodar las remuneraciones para cuando se traspase a dólares y de allí recuperar poder adquisitivo. Vuelvo a decir, siempre y cuando Milei llegue a la Casa Rosada.