Las Leonas van por el Mundial ante Países Bajos: horario, formaciones y dónde ver en vivo

La Selección argentina femenina de hockey enfrentará este sábado al conjunto local. Las dirigidas por Fernando Ferrara buscarán conquistar su tercera corona, mientras que el conjunto neerlandés intentará alcanzar su décimo título.

Las Leonas afrontarán este sábado uno de los partidos más importantes de la historia cuando se midan frente a Países Bajo s por la final del Mundial femenino de hockey sobre césped . El encuentro comenzará a las 11, hora argentina , en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen .

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El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara buscará levantar el trofeo mundialista por tercera vez en su historia. Argentina se consagró anteriormente en Perth 2002 y Rosario 2010 , mientras que las neerlandesas intentarán sumar su décima corona .

Argentina jugará la séptima definición mundialista de su historia , con un balance de dos triunfos y cuatro derrotas en las seis anteriores que disputaron por la máxima competencia.

La primera final llegó en Mandelieu 1974 , cuando perdió por 1-0 justamente frente a Países Bajos . Dos años más tarde, en Berlín 1976 , cayó 2-0 ante Alemania Federal , mientras que en Dublín 1994 sufrió otra derrota por idéntico marcador contra Australia .

La historia cambió en Perth 2002 . Después de igualar 1-1 frente a las neerlandesas, Las Leonas se impusieron mediante los penales australianos y conquistaron por primera vez el Mundial.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026 de hockey.

Ocho años después volvieron a celebrar. Como locales en Rosario 2010, las argentinas derrotaron 3-1 a Países Bajos y consiguieron su segunda estrella. El antecedente más reciente también tuvo a ambos seleccionados como protagonistas. En la definición de Terrassa-Amstelveen 2022, las neerlandesas se tomaron revancha y vencieron a Argentina por 3-1 para quedarse con el campeonato.

Cómo llegó Argentina a la final

El camino de Las Leonas comenzó en la zona B, donde finalizaron en el primer puesto después de sumar dos victorias y un empate.

En el estreno, Argentina igualó 1-1 con Estados Unidos. Posteriormente consiguió un importante triunfo por 3-2 ante Alemania y cerró la primera fase con una victoria por 2-0 frente a Escocia.

En la siguiente instancia, el equipo de Ferrara derrotó 3-0 a España y empató 0-0 con Bélgica, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales.

Allí apareció nuevamente Australia, uno de los rivales históricos del seleccionado nacional. Argentina se impuso por 1-0 gracias al gol de la cordobesa Julieta Jankunas y aseguró su lugar en la definición.

El recorrido perfecto de Países Bajos

Países Bajos llegará a la final con puntaje ideal y seis victorias en la misma cantidad de presentaciones. Además, el conjunto europeo mostró una importante capacidad goleadora durante todo el certamen.

En la primera ronda derrotó 2-0 a Chile, 4-2 a Australia y goleó 9-0 a Japón. Ya en la segunda fase, superó 2-0 a India y 4-1 a China.

En las semifinales tuvo un compromiso mucho más ajustado frente a Bélgica, aunque consiguió imponerse 1-0 y selló su clasificación a una nueva final mundialista.

De esta manera, Las Leonas intentarán terminar con el invicto neerlandés y conseguir el tercer Mundial de su historia, mientras que Países Bajos buscará repetir el triunfo de la final de 2022 y ampliar su dominio histórico en la competencia.

Las Leonas vs. Países Bajos: horario y dónde ver la final

La definición del Mundial femenino de hockey se disputará este sábado desde las 11 de la Argentina en el Wagener Hockey Stadium, ubicado en Amstelveen, Países Bajos.

El encuentro entre Argentina y Países Bajos será transmitido por ESPN 2 y también podrá verse mediante la plataforma Disney+ Premium. Ambos aíses aún tienen formación a confirmar.