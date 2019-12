La Resolución 12, el gas subastado y la lluvia de... denuncias penales

Fuente: Informe del Ministerio de Energía, 28 de marzo de 2018. El recuadro en rojo nos pertenece. En la conferencia de prensa del 28 de marzo de 2018, Aranguren explicó que: "Nuestra expectativa, nuestra creencia es que los precios cuando igualen a los costos marginales de producción van a empezar a bajar. Y nosotros no tenemos ningún miedo en decir que, si se cumplen las políticas de recuperar el costo en las tarifas como estamos haciendo, protegiendo siempre a los más vulnerables, vamos a poder… llegar a costos del gas natural de 4 dólares por MMBTU". ¿Cuándo habríamos de tener la bendición de los 4 US$/MMBTU? Obsérvese con detenimiento en el gráfico la línea inferior de color azul (GN = gas natural). Son los precios del gas en boca de pozo para la Argentina. ¿Cuándo pronosticaba el ex CEO-ministro estaríamos en condiciones de alcanzar los 4 US$/MMBTU? ¡En 2030! ¿Con qué ritmo de reducción? Recién a partir de 2022, a razón de… ¡0,1 dólares por año! Cuatro meses después de aquella pronunciación, Javier Iguacel no sólo redujo el precio del gas comprado por CAMMESA de 5,2 a 4,2 US$/MMBTU de un día para otro, sino que, y esto es clave, confirmó que un precio de 3,5 US$/MMBTU para los desarrollos no convencionales (reiteramos, mucho más costosos que los convencionales) cierra totalmente en la República Argentina a partir de 2018, dejando incluso a las empresas un margen de retorno por encima del 20%.