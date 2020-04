Brújula para entender la transformación digital y no quedar al margen de los cambios

Sin duda la tecnología juega un rol fundamental en este nuevo paradigma que se da a nivel laboral, educacional y relacional. La digitalización de la sociedad pasó a ser indispensable para que el mundo continúe girando, hoy nos encontramos frente a un nuevo escenario impensado semanas atrás, donde el proceso de transformación digital ha permeado rápidamente a las personas en todos sus ámbitos.

Algunos pilares que están cambiando y continuarán haciéndolo de la mano de la tecnología y que nos llevarán a una sociedad digitalizada son:

Teletrabajo / Home Office: no solo requiere adopción de tecnología por parte de las empresas sin importar su tamaño (grande, mediana o pequeñas), sino repensar la forma de trabajar y evaluar el rol de los líderes dentro de los equipos de trabajo para planear cómo será el trabajo del futuro. No se trata solamente de poner a las personas a trabajar desde sus casas, sino de desarrollar un nuevo escenario laboral, donde el control no pasa por tener ocho horas a una persona sentada en un lugar de trabajo.

Educación a distancia: este es un gran desafío tanto para los niños y adolescentes como para los padres: cómo aprender en entornos digitales y de qué forma relacionarse con los pares. Cómo la tecnología cambiará los paradigmas de aprendizaje dentro y fuera del aula. Hoy la formación superior, posgrados y maestrías se dictan en modalidad online (muchas no en su 100%). Pero la educación de niveles primarios no es así. Ese será un camino nuevo por explorar y recorrer junto a instituciones educativas, familia y Gobierno.

Infraestructura de Internet: a nivel país es importante que el gobierno use este escenario a modo de prueba para testear cómo está la Argentina conectada: explorar la red de Internet en cada municipio y cada ciudad. Entender que hoy miles de personas accederán desde su hogar a hacer tareas que antes no hacían, como trabajar y estudiar, y que con esto el consumo de video y herramientas de streaming se incrementará. Se debe trabajar en una oferta que pueda dar sustento a una nueva demanda. Esta es una oportunidad para que el gobierno pueda desarrollar y ejecutar un plan de acción en torno a la conectividad en el país con datos de la coyuntura actual.

Negocios digitales: el canal online no será una opción más, sino la migración obligada del consumo en la sociedad. El eCommerce ha evolucionado y madurado año tras año gracias a la tecnología y la confianza que han adquirido los consumidores con la optimización de los procesos en la cadena de valor de la industria. Los negocios por Internet y de última milla se potenciarán a través de esta nueva forma de consumo, lo que tendrá un impacto positivo en la economía de los países.

eBanking: la banca digital no será el mero uso del canal virtual para la realización de consulta de saldos y pagos online; sino que es la oportunidad de profundizar procesos complejos y otorgar más servicios en línea que faciliten el día a día de las personas desde la apertura de cuentas, solicitud de créditos, hasta transferencias Internacionales, todo a través del canal online.

Pagos en línea: billeteras virtuales y servicios de contactless payment serán los más demandados para evitar el contagio como sucede en este momento, pero sin duda serán hábitos que se instalarán en la sociedad.

Consumo de medios: Internet se consagra como el canal preferido para acceder a las noticias, así como el consumo de televisión on demand y de video seguirán en aumento. Las marcas van a volcar su atención cada vez más a estos canales y con ellas se incrementará aún más la inversión en publicidad digital.

Sin duda el Coronavirus marcará un antes y un después en nuestras vidas, afectando la salud de miles de personas en el mundo, desacelerando la economía, mostrándonos que hay otras formas de trabajar, aprender, consumir y relacionarse. Es la oportunidad de aprender quizás más rápido de lo que lo veníamos haciendo, que hay una manera diferente de llevar adelante las sociedades valiéndonos de los recursos que nos ofrece la tecnología. Ser resilientes es la capacidad que tenemos los seres humanos de superar una crisis y aprender de ella. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para trabajar en la transformación digital de las sociedades en pos de construir un mundo más conectado y seguro para todos.

(*) Fundador y CEO de Adsmovil.