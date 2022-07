¿Qué necesitan las compañías de sus socios de IT?

Para comenzar a hablar de las necesidades tecnológicas actuales, me gustaría iniciar citando un estudio que me resultó interesante, ya que las divide en grupos, pensando en el presente, pero también de cara al futuro. Me estoy refiriendo al estudio Tech Vision 2022 de Accenture, que identifica 4 grandes tendencias. Una de ellas es Computar lo imposible, refiriéndose a tecnologías que amplían los límites que las computadoras pueden resolver hoy en día, dejando de lado la Ley de Moore al saltar a una curva de nueva capacidad de cómputo.