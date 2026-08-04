Tierra, agua y poder en la era de la inteligencia artificial Por Jorge Capitanich + Agregar ámbito en









En un mundo atravesado por la competencia entre Estados Unidos y China por los recursos estratégicos, el proyecto para desregular la extranjerización de la tierra vuelve a poner en discusión el rol que ocupará la Argentina en el nuevo mapa geopolítico.

El crecimiento de la inteligencia artificial multiplica la demanda de agua y energía de los centros de datos, un factor que redefine el valor estratégico de los recursos naturales.

La discusión sobre la tierra en la Argentina de 2026 no puede leerse fuera del mapa del mundo. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China por el control de las cadenas de suministro —semiconductores, minerales críticos, energía, capacidad de cómputo— reordena el planeta. En ese tablero, iniciativas como la denominada “Pax Silica” asignan a países como el nuestro el papel de proveedores confiables de tierra, agua, alimentos, minerales y energía, lejos de los teatros de conflicto.

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El proyecto de ley que desregula la extranjerización de la tierra se inscribe, objetivamente, en esa lógica de subordinación: convertir a la Argentina en reserva de recursos de una economía global que los demanda con voracidad creciente.

Los números de esa voracidad ya no son especulación. La Agencia Internacional de Energía proyecta que los centros de datos consumirán hacia 2030 alrededor de 945 teravatios-hora de electricidad —más que todo el consumo actual del Japón, cerca del 3 % de la electricidad mundial—, concentrados en Estados Unidos, China y Europa. En materia hídrica, estimaciones académicas calculan que la demanda de agua asociada a la inteligencia artificial alcanzará hacia 2027 entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos anuales —la extracción de agua de países enteros—, y que una conversación breve con un modelo de lenguaje insume el equivalente a una botella de agua. Mientras tanto, la agricultura, que produce los alimentos del mundo, explica cerca del 70% de las extracciones globales de agua dulce. La disputa distributiva del siglo será entre el agua para comer y el agua y la energía para computar.

En ese contexto, la Argentina posee activos formidables. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA-CONICET por mandato de la Ley 26.639, registra 16.968 cuerpos de hielo sobre 8.484 km²: la segunda superficie englazada de América del Sur después de Chile, distribuida en doce provincias, con un rol decisivo en la regulación hídrica de las cuencas donde viven millones de argentinos.

Tenemos más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, más de 5.100 kilómetros de litoral fluvial y marítimo, 156 pasos internacionales y un sistema de cuencas que estructura todo el territorio. Es exactamente eso lo que queda expuesto cuando se eliminan los límites a la titularidad extranjera sobre riberas, nacientes, acuíferos, humedales, bosques nativos y zonas de frontera: control extraestatal de bienes comunes, desplazamiento de comunidades campesinas y de pueblos originarios —con antecedentes en Lácar, Neuquén—, penetración de actores ilegales en zonas sensibles y opacidad en la trazabilidad de las operaciones.

El proyecto agrava el cuadro en el plano ambiental: deroga el artículo 22 quáter de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que prohíbe por treinta años los desarrollos inmobiliarios sobre superficies incendiadas. Traducido: quien quema, después construye. Se debilitan así, en un mismo acto, los bosques nativos, el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071) y los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional. Hasta la Iglesia lo ha dicho con claridad. La encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV —firmada el 15 de mayo de 2026, en el 135°aniversario de la Rerum Novarum— advierte contra la concentración de datos, capital y capacidad normativa en pocas manos, y reafirma que los bienes de la creación se ordenan al bien común y al desarrollo integral de los pueblos. La Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina trasladaron esa doctrina al caso concreto: la reforma de la Ley 26.737 abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas. Nuestra posición estratégica y nuestros recursos deben servir para potenciar la calidad de vida del pueblo argentino, no para el enriquecimiento desmesurado de una oligarquía tecno-feudal. Defender la tierra, el agua y el territorio no es nostalgia: es la política de desarrollo más moderna que existe. Porque en la era de la inteligencia artificial, quien controla la tierra controla el agua; quien controla el agua controla la energía; y quien controla ambas, controla el futuro. Fuentes: IEA (2025), Energy and AI; Li, Yang, Islam y Ren (2023), “Making AI Less Thirsty”, arXiv:2304.03271; FAO-AQUASTAT; IANIGLA-CONICET (2018), Inventario Nacional de Glaciares (Ley 26.639); Secretaría de Obras Públicas (2025); Leyes 26.815, 27.566, 24.071 y 26.639; León XIV (2026), Magnifica Humanitas, vatican.va; Observatorio de Tierras, FCE UBA/CONICET (2025). (*) Senador nacional del PJ por la provincia de Chaco. Ex Gobernador chaqueño.