Donald Trump lo hizo: las tasas bajan en todo el mundo menos en los EEUU

“Se viene la guerra comercial más tonta del mundo”, titula The Wall Street Journal. El presidente, sobre el filo de la rueda del viernes, señaló que la suba de aranceles ya estaba decidida y no había nada que Canadá, México y China pudieran hacer para detenerla. La retórica oficial se encendió. Se gravarán también las importaciones de chips, acero, aluminio, cobre, productos farmacéuticos, petróleo y gas. Y habrá “una acción sustancial” contra la Unión Europea. También se dijo, en un tema diferente, pero que despierta similar nivel de incredulidad, que la idea de comprar Groenlandia no es una broma y que se retomará el control del Canal de Panamá. Como para desterrar las dudas se aclaró: la Administración sabe que todo esto va a provocar una disrupción en los mercados, pero igual avanzará. El sábado se alumbraron las primeras medidas concretas. Canadá y México pagarán 25% de impuestos. Al diablo el USMCA. Los mercados, el viernes, todavía cotizaban esta realidad como un “bluff”. Nada muy distinto del tratamiento que le dieron a la postre a la aparición de DeepSeek en el terreno de la Inteligencia Artificial, claro que sin el fuerte cimbronazo inicial. Trump les avisó y no le creyeron. Tocará conmoverse hoy.

DeepSeek es un fenómeno desinflacionario, la guerra comercial es una cruzada totalmente a contramano. ¿Podrá el banco central mirar la epopeya sin intervenir? La buena noticia es que, al final del día, la inflación dependerá de la FED y no de la política comercial. Pero Jay Powell no podrá desentenderse. Si Trump no consigue rápido el “deal” que tanto busca y la pax arancelaria no se restablece, deberá cargar nuevamente las armas. Llegado el caso, no alcanzará con levantar la voz de la comunicación. Ni con el revuelo de las tasas largas y las monedas. Como en 2022, habrá que subir las tasas cortas para que los aumentos de precios no desaten las expectativas de inflación, que son el anclaje firme del sistema que ni el desbarajuste del Covid pudo soltar.