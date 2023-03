Un desdoblamiento cambiario autoimpuesto

Hace tiempo que se evidencia para muchas empresas con operaciones internacionales una suerte de desdoblamiento cambiario de hecho. Obviamente no es por gusto, sino por necesidad . La razón es bastante simple: las reglas claras en el comercio exterior son tan necesarias que, aun cuando sean desfavorables, son preferibles a la eterna confusión propia de la informalidad generalizada.

Sobre el criterio de aprobación de las SIRA/SIRASE y la aritmética de la Cuenta Única del Comercio Exterior , hay dos opciones. La primera opción, es que estemos ante uno de los secretos mejor guardados por el sector público. La segunda, y a nuestro criterio más probable, es que en realidad nada de eso existe . No hay un criterio, no hay una aritmética.

Más allá de cuál sea la correcta, el resultado es el mismo . Hoy los importadores de bienes y/o servicios no saben ni cuándo, ni cómo, ni en qué medida van a poder importar o pagar sus deudas con el exterior.

Así, hoy tenemos tres tipos de importadores: aquellos que no tienen aprobadas las SIRAs/SIRASEs, aquellos que las tienen aprobadas bajo la promesa que utilizarían divisas propias (divisas que probablemente aun no posean, pero la desesperación por no cerrar el negocio pudo más), y un último grupo que renunció al mercado de cambios y operan por el mercado alternativo del contado con liquidación.