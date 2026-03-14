Comunicar en tiempos de tormenta

En un contexto global convulsionado y una coyuntura local exigente, las empresas deben seguir avanzando sin perder de vista el clima social que las rodea.

En contextos de alta volatilidad política, económica o social, el tono de la comunicación corporativa se vuelve tan importante como el contenido del mensaje.

Hay momentos donde la realidad se acelera. Semanas en las que el contexto global se vuelve incierto , los mercados reaccionan con agresividad , surgen nuevas regulaciones laborales y la agenda local cambia de un día para el otro. En escenarios así, las empresas enfrentan un desafío que no siempre aparece en los manuales: cómo seguir comunicando progreso, crecimiento y oportunidades sin desconectarse del clima social que atraviesan sus audiencias.

Porque la comunicación corporativa nunca ocurre en el vacío. Siempre sucede dentro de un contexto. Y cuando ese contexto es complejo —guerra, volatilidad financiera, tensiones políticas o cambios regulatorios— la sensibilidad se vuelve un activo estratégico.

Las organizaciones necesitan seguir operando. Deben vender, atraer talento, posicionar sus marcas, lanzar productos, mostrar resultados. El negocio no se detiene. Pero hacerlo como si nada pasara puede convertirse en un error. Cuando la narrativa corporativa ignora lo que ocurre alrededor, corre el riesgo de sonar artificial, insensible o completamente fuera de lugar.

La comunicación atemporal puede ser elegante en teoría, pero en contextos turbulentos suele resultar desconectada o incluso hostil. Las audiencias perciben rápidamente cuando un mensaje no dialoga con la realidad. Están más informadas, más sensibles y más atentas que nunca al tono con el que hablan las empresas.

Pero debido a esto, el desafío no es dejar de comunicar. Es aprender a comunicar con contexto.

Comunicar en contextos de incertidumbre: el desafío de adaptar el mensaje al clima social

Las empresas que logran hacerlo entienden que cada mensaje debe ser leído a la luz de lo que está ocurriendo. Un lanzamiento comercial, una campaña de marca o una celebración corporativa pueden tener un impacto muy distinto dependiendo del momento en que se anuncian. Lo que ayer podía interpretarse como entusiasmo, mañana podría percibirse como frivolidad.

Por eso, la estrategia de comunicación necesita volverse más dinámica. No alcanza con planificar campañas trimestrales y ejecutarlas sin mirar el noticiero. Los equipos de comunicación deben monitorear el entorno, interpretar el clima social y ajustar el tono cuando la realidad lo exige. La planificación sigue siendo importante, pero la capacidad de adaptación es aún más valiosa en este contexto.

Esto implica desarrollar algo que en comunicación estratégica es clave: conciencia situacional. Saber qué está pasando, cómo impacta en las audiencias y qué lugar ocupa la empresa dentro de ese escenario.

Tampoco se trata de abandonar el optimismo ni de renunciar a contar avances. Las organizaciones necesitan transmitir progreso, innovación y futuro. Pero hacerlo requiere equilibrio. El progreso que se comunica sin empatía puede sonar arrogante; la positividad sin contexto puede parecer ingenua.

La clave está en encontrar una narrativa que combine ambas dimensiones: reconocer el momento que atraviesa la sociedad y, al mismo tiempo, mostrar que es posible seguir construyendo valor dentro de ese escenario.

Las empresas que entienden esto suelen adoptar un tono más cercano, más consciente, menos grandilocuente. Hablan con claridad, evitando exageraciones y priorizan mensajes que conectan con las preocupaciones reales de sus públicos. En lugar de negar la complejidad del entorno, la incorporan a su relato.

En un país como Argentina, donde la coyuntura económica y política cambia con rapidez, esta habilidad se vuelve aún más determinante para un equipo de comunicación. La agenda pública puede modificarse en cuestión de días y lo que parecía una comunicación adecuada puede volverse incómoda de la noche a la mañana.

Por eso, más que nunca, comunicar bien implica escuchar antes de hablar. Leer el contexto, entender el estado de ánimo social y calibrar cada mensaje con ese marco.

En tiempos de estabilidad, la comunicación corporativa puede permitirse ser más previsible. En tiempos de turbulencia, en cambio, necesita volverse más inteligente, más atenta y más humana.

Porque las empresas no deben comunicar desde una burbuja. Deben hacerlo dentro de un mundo que cambia, se tensiona y se redefine permanentemente. Cuanto más complejo sea ese mundo, más importante será que sus mensajes reflejen también esa realidad.

El desafío, entonces, no es elegir entre comunicar o no hacerlo. Es aprender a comunicar progreso con sensibilidad. En un entorno gris, las empresas que logren transmitir evolución sin perder conciencia del contexto serán las que realmente consigan que su mensaje sea escuchado. Y, sobre todo, respetado.

Consultor en Comunicación Estratégica