Europa ante el shock energético: el peso de la deuda limita el margen de auxilio a hogares y empresas

Las principales potencias europeas enfrentan la crisis actual con déficits elevados, bajo crecimiento y mayores costos de intereses. Economistas advierten que las medidas deberán ser quirúrgicas y de bajo costo fiscal.

Países como Francia, Grecia y Polonia ya han implementado topes en los precios del petróleo y restricciones en los márgenes de beneficio de las compañías energéticas. Depositphotos

La escalada de los precios de la energía, impulsada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha puesto a los gobiernos europeos en una encrucijada financiera. Si bien la presión social para mitigar el impacto en el costo de vida es creciente, la capacidad de respuesta fiscal del bloque es hoy significativamente menor que la exhibida hace tres años, tras la invasión rusa a Ucrania.

En 2022, las naciones europeas desplegaron ayudas por cientos de miles de millones de euros para amortiguar el golpe. Sin embargo, en marzo de 2026, el panorama de deuda es mucho más sombrío. Según analistas de S&P Global Ratings, los déficits presupuestarios actuales son casi 3 puntos porcentuales superiores a los niveles prepandemia de 2019, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra para nuevos planes de estímulo o subsidios generalizados.

Un arsenal de medidas de bajo costo Ante la falta de recursos para inyectar capital directo, los gobiernos están optando por herramientas regulatorias que suponen un escaso gasto para las arcas públicas. Países como Francia, Grecia y Polonia ya han implementado topes en los precios del petróleo y restricciones en los márgenes de beneficio de las compañías energéticas. Por su parte, Alemania busca regular directamente los precios en las gasolineras para evitar abusos durante los picos de demanda.

invierno estufa frío gas tarifas Gentileza El Periódico de la Energía No obstante, los expertos advierten que estas medidas podrían ser insuficientes si la interrupción del suministro se prolonga. "Si se produce una interrupción de varias semanas en el suministro de gas procedente de Qatar, es probable que los gobiernos tengan que intervenir y reintroducir algunos subsidios", señaló Frank Gill, analista de S&P.

Contrastes fiscales: el mapa de la resistencia europea La vulnerabilidad no es uniforme en todo el continente. El impacto de un gasto energético prolongado se siente con mayor fuerza en economías con desequilibrios ya existentes:

Reino Unido y Francia: Enfrentan las mayores presiones debido a sus elevados déficits. Londres se resiste a congelar impuestos a los combustibles, mientras que París rechaza reducir el IVA de la gasolina para no desfinanciar el presupuesto.

Italia: Intenta una ingeniería fiscal utilizando los ingresos excedentes del IVA (generados por el aumento de precios) para financiar rebajas en otros impuestos específicos. Sin embargo, la desaceleración de su crecimiento complica el cumplimiento de las normas de disciplina de la Unión Europea.

Europa Central: El riesgo es crítico en países como Hungría , donde las generosas medidas de apoyo de cara a las elecciones de abril podrían poner en peligro su calificación crediticia de grado de inversión.

España, Portugal y Grecia: Aunque presentan finanzas más saneadas tras años de ajuste, un gasto excesivo en energía podría comprometer sus procesos de recuperación económica. El factor gas: la diferencia clave con 2022 A pesar de que el petróleo rozó los 120 dólares esta semana (niveles similares al máximo de 2022), la situación del gas natural ofrece un respiro relativo. Aunque los precios subieron un 50% desde el inicio de la guerra, todavía representan solo una sexta parte de los récords alcanzados tras el corte de suministro ruso. gas Depositphotos Además, Europa cuenta hoy con una matriz de proveedores más diversificada y no depende de un único actor dominante. Sin embargo, el aumento de los costos de los intereses y el incremento necesario del gasto en defensa —debido a la inestabilidad global— han dejado a los ministerios de finanzas sin el "colchón" financiero que tenían en el pasado. Hacia una asistencia "quirúrgica" La conclusión entre los economistas de entidades como Barclays es unánime: las medidas de apoyo generalizado son cosa del pasado. En esta ocasión, la asistencia deberá ser específica y limitada a los sectores más vulnerables de la población y a las industrias electrointensivas con riesgo de parálisis. El Reino Unido y Alemania ya han comenzado a transmitir este mensaje de cautela a sus ciudadanos, preparando el terreno para una crisis donde la billetera estatal no podrá ser la solución definitiva. La prioridad absoluta para 2026 será mantener la estabilidad de las calificaciones crediticias mientras se navega el temporal energético.