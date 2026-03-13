A casi dos años de las transferencias, el Banco Central sigue negándose a que se audite el envío del oro al exterior

Ya cubiertos los cupos en la AGN, la entidad que conduce Bausili sigue haciendo caso omiso a los pedidos de los auditores. Según reveló Ámbito, los envíos no quedaron registrados en ningún contrato.

Aunque ya pasaron casi dos años desde el primer envío del oro al exterior y a pesar de que la Justicia le ordenó al Banco Central (BCRA) que responda los pedidos de información, la entidad conducida por Santiago Bausili sigue impidiendo que se lleve a cabo el control por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) .

En la sesión del jueves por la mañana, ya con la nueva composición del cuerpo , los auditores manifestaron no haber recibido ninguna novedad al respecto, ni, como señalaron fuentes autorizadas, nada hace pensar que las habrá. “Siguen sin darnos precisiones de donde está el oro, ni mucho menos nos permiten desarrollar la tarea de la auditoría”, dijeron fuentes calificadas a Ámbito.

En una serie de artículos, Ámbito reveló la desconcertante respuesta del BCRA a la AGN : el envío del oro no quedó registrado en ningún contrato, sostuvieron. O en palabras del Central en las notas internas enviadas: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

A fines de 2025, la conducción de la Auditoría, desempeñada por Juan Manuel Olmos , ante la no designación del cuerpo de auditores solo podía sugerir que la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso de la Nación tomase medidas legales, y es lo que hizo.

Ahora, luego de los nombramientos, la AGN tiene nuevamente facultades plenas para impulsar medidas legales que exijan a la entidad que conduce Bausili que permita llevar adelante la mencionada y postergada auditoría.

¿Qué se sabe?

Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según consta en la documentación oficial, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes.

En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que entorpeció cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir Ámbito a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el Covid”.

Asimismo, indicaron que “la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”.

El enfrentamiento escaló

En septiembre, en respuesta a la Nota N°1053, Bausili respondió insistiendo en que “la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados”. A su vez, el titular de la entidad sostuvo que el BCRA siempre brinda respuesta a las solicitudes de AGN, y que los expedientes se encuentran “a su disposición para su lectura”, subrayando posteriormente que, también, es objeto del BCRA “asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA”.

Es a partir de analizar esta respuesta que el equipo de la AGN concluyó que “de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia”.

En esa oportunidad, la AGN aceptó, de acuerdo con lo confirmado a este medio, parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno.

“Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, afirmó el Central. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi dos años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse un año.

No obstante, el cuerpo de técnicos de la AGN sostiene que en anteriores auditorías no se opuso a “practicar in situ la verificación”. Sin embargo, y a pesar de esto, creen que dicha situación no refleja la realidad de hechos anteriores, ya que las únicas veces en que la verificación ha sido aplicada en esos términos fue en el caso de auditorías financieras y no de gestión.

El último argumento de la AGN data de 2024 cuando se aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”. En él, se auditó la totalidad de las reservas del Central y no solamente del oro. En esa oportunidad, se brindó toda la información requerida.

El 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA que responda los pedidos de acceso a la información pública referida al traslado de lingotes de oro al exterior.

No cabe duda de que esta historia continuará.