Aumenta la AUH de ANSES en marzo 2026: en cuánto queda el monto con los bonos extra incluidos

El organismo confirmó el aumento y las familias también pueden cobrar extras: conocé los detalles.

La AUH se actualiza en marzo según la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se actualizó en marzo de 2026 con un nuevo aumento vinculado al índice de inflación. Con la actualización aplicada por el organismo previsional, el monto por cada hijo pasó a $132.814 mensuales .

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Este beneficio está dirigido a familias que no cuentan con empleo formal o que trabajan en la economía informal y tienen hijos menores de 18 años. La asignación también se paga en casos de hijos con discapacidad sin límite de edad, con un monto mayor que se ajusta bajo la misma fórmula de movilidad.

Como ocurre con este programa social, ANSES no paga el total del beneficio cada mes. El organismo retiene el 20% del monto , que se acumula durante el año y se cobra una vez que se presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad del menor.

Además del monto base, muchas familias pueden acceder a extras o programas complementarios que aumentan el ingreso mensual, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Con la actualización aplicada desde marzo de 2026, los valores de la asignación quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Sin embargo, el pago mensual que reciben los beneficiarios es menor porque ANSES deposita el 80% del monto cada mes.

En el caso de la AUH común, el pago directo mensual ronda los $106.000, mientras que el resto queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este sistema busca garantizar que los niños y adolescentes beneficiarios cumplan con los controles médicos y la asistencia escolar obligatoria.

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Extras que pueden cobrar

Además del monto base de la AUH, muchas familias pueden recibir ingresos adicionales a través de programas complementarios que administra ANSES. Uno de los más importantes es la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos para niños y niñas. Los montos vigentes en marzo de 2026 son:

Un hijo: $158.522 totales aproximados entre AUH y Tarjeta Alimentar.

Dos hijos: $294.480

Tres hijos: $426.878

Estos valores surgen de la suma del beneficio principal con el programa alimentario.

Otro extra que pueden cobrar algunos beneficiarios es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dirigido a familias con hijos de hasta tres años. Tras la actualización más reciente, este adicional alcanza los $50.094 y se paga de manera completa, sin retenciones.

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para la AUH se organiza según el último número del DNI del titular. Las fechas confirmadas para marzo son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria o en la tarjeta donde los beneficiarios cobran habitualmente las prestaciones de ANSES.

Con la actualización de marzo y los programas complementarios disponibles, la AUH continúa siendo uno de los principales instrumentos de asistencia social destinados a familias con hijos en situación de vulnerabilidad.