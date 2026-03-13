Manuel Adorni no es José Luis Espert: Karina Milei al rescate del jefe de Gabinete

Malestar en el Gobierno con el exvocero. Un caso que se ramifica e impacta en el corazón de la "batalla cultural" de los hermanos Javier y Karina Milei.

Tocado, muy tocado. Pero, por ahora, no está hundido. Manuel Adorni y el gobierno nacional sintieron el impacto del escándalo por el viaje a Nueva York de Bettina Angeletti, coach de vida y esposa del jefe de Gabinete, financiado con fondos públicos de los contribuyentes. La orden impartida por la Casa Rosada fue que el funcionario nacional se llame a silencio . Y su continuidad en el cargo está por ahora garantizada exclusivamente por el sostenimiento político de Karina Milei .

"Adorni no es Espert" . Un dirigente de La Libertad Avanza con despacho en Casa Rosada grafica el complicado momento que atraviesa el jefe de Gabinete en estos términos. El exvocero presidencial es un hombre de Karina Milei, a diferencia de Espert quien nunca gozó de la simpatía ni del blindaje político de la secretaria general de la Presidencia . Espert, a partir del narco escándalo mediático y judicial por sus vínculos con el empresario Fred Machado, fue forzado a renunciar a la primera candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Adorni, al igual que Espert, no tiene argumentos para justificar la presencia de su esposa en la comitiva oficial que incluyó su viaje en un avión de presidencia y el alojamiento en un hotel de lujo en Manhattan también pagado con fondos públicos. Al jefe de Gabinete le impusieron el silencio y ahora se dedica a difundir una batería de postales sobre su participación en el Argentina Week. Este martes, el gobierno nacional sobreactuó y expuso al menos 17 fotos de Adorni en Nueva York en un intento por demostrar que el funcionario se estaba "deslomando" por el país.

Los erráticos argumentos defensivos de Adorni no hicieron más que crispar los nervios de los hermanos Milei . Primero porque el funcionario pareció responsabilizar a Karina Milei por un incidente que ya acumula dos denuncias penales y una presentación ante la Oficina Anti Corrupción . "La invitó Presidencia", atinó a responder Adorni cuando le preguntaron por qué su esposa se había subido al avión de la comitiva oficial sin ser funcionaria pública. Luego, para intentar justificar que no se produjo una erogación extra de fondos públicos, explicó con ingenuidad que su mujer se había alojado con él, en el hotel Marriot también pagado con fondos de los contribuyentes. A confesión de parte, relevo de pruebas .

Pero la pesadilla de Adorni se amplificó con la difusión en el portal del diario Tiempo Argentino de un video donde además aparece junto a su esposa y al periodista Marcelo Grandio, de la TV Pública, abordando un vuelo privado a Punta del Este este verano para ir a los festejos de carnaval . La imagen remite nuevamente a Espert y su vuelo en una aeronave privada costeada por Machado. Por eso este jueves, Grandio salió a explicar por radio que Adorni "pagó sus cuatro pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte".

El canciller @pabloquirno y Manuel Adorni @madorni , jefe de gabinete del gobierno argentino en el Ohel en la amplia delegación que acompaña al presidente #Milei . Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS

"No es la primera vez que viajamos juntos con Manuel. Este viaje lo hicimos todos juntos, él pagó sus pasajes. Cada uno pagó su parte", aseguró Grandio. El problema ahora es la inconsistencia de la declaración jurada del jefe de Gabinete según la cual difícilmente esté en condiciones de rentar un avión privado para llevar a su familia a Punta del Este de acuerdo a sus ingresos en blanco. "Es el avión privado más barato que hay. (...) El dueño es amigo mío", agregó el periodista cercano a Adorni.

La lealtad de Karina Milei

"Pero Karina no entrega a su gente", sostienen desde un despacho de Casa Rosada ante la consulta de Ámbito para graficar la continuidad de Adorni en su cargo. La hermana del Presidente blindó a Eduardo Lule Menem en pleno escándalo por su supuesta participación en la presuntas coimas del 3% cobradas a laboratorios a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y por ahora estaría dispuesta a sostener también a Adorni. Distintos fueron los casos de Espert y de Diego Spagnuolo, más cercanos al Presidente que a su hermana. En el gobierno, la lealtad es a "la jefa" incluso por encima del primer mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/2031916265694978397?s=20&partner=&hide_thread=false El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor. — Agustín Romo (@agustinromm) March 12, 2026

Adorni deberá reaparecer el próximo lunes en la reunión de mesa política de La Libertad Avanza en Casa Rosada. El jefe de gabinete, más que complicaciones judiciales, se vuelve ahora mancha venenosa en el Gobierno nacional por el daño causado a la "batalla cultural" de Javier Milei contra la casta. El Presidente venia de realizar un discurso ante la Asamblea Legislativa enfocado en la moral como política de Estado. Un concepto que Adorni fulminó en cuestión de segundos adoptando los más comunes vicios de la dirigencia política y fusionándose con la casta al subir a su esposa a un avión presidencial que se sostiene con fondos públicos. Con "la nuestra".

En un escenario económico cruzado por siete meses consecutivos de caída de la recaudación, derrumbe del consumo, retracción de la actividad y cierre de pymes y fábricas, Milei intentaba aferrarse a la batalla cultural contra la casta y a la nueva narrativa de La Libertad Avanza. Un estrategia presidencial que Adorni detonó con el agravante de intentar responsabilizar a Karina por la presencia de su esposa en la comitiva oficial al asegurar que "la invitó presidencia".

Tensión en La Libertad Avanza

El incidente desató algún tipo de especulaciones sobre el origen del escándalo y algún tipo de participación de las Fuerzas del Cielo. Lo cierto es que el error es todo de Adorni, sin atenuantes. El jefe de Gabinete subió a su esposa al avión presidencial sin ningún tipo de disimulo y la exhibió en Nueva York en las actividades oficiales junto al Presidente y su hermana sin ningún reparo. La casta en su máxima expresión y sin remordimientos. Hasta la que la agencia Jai lo fotografió en la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York, posteó la imagen en redes sociales y la primera dama de la jefatura de gabinete fue identificada por los periodistas. Ahora Adorni está encerrado en su propio laberinto y llamado a silencio. Karina Milei luce dispuesta a sostenerlo y ordenó quebrar el hiriente silencio del resto del gabinete que ni siquiera atinó a defenderlo hasta este jueves, recién 72 horas después de estallado el escándalo.

Desde Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, hasta la plana mayor del Gobierno tardó en blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el escándalo por el uso del avión presidencial por parte de su esposa, Bettina Angeletti. El funcionario también recibió el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, mediante sendos retuits al posteo de "El Jefe", Karina Milei.

Asimismo, este jueves también sentó posición el ministro del Interior, Diego Santilli. A través de un tuit en "X", apuntó contra la oposición, denunció un intento de desestabilización y expresó su respaldo a Adorni. "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni", enfatizó.