Un veto al desarrollo

El Decreto 879/24 de veto a la Ley de financiamiento universitario presenta una serie de argumentos que revelan una forma, a mi juicio, equivocada de ver la economía y la política fiscal. Dice: “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”. Esta sentencia no es más que un concepto neoliberal (y libertario) que reduce el análisis a una ecuación contable de ingresos y gastos. La economía no funciona así, mucho menos las economías capitalistas.