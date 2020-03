La gran pregunta al futuro: seguir con la lógica liberal o pasar a un comunismo reformado

El coronavirus no distingue entre vulnerados y poderosos o entre naciones pobres y ricas, pero no estamos todos igual. Sin embargo, las diferencias que están fuertemente arraigadas en las estructuras de los países y en la mentalidad de las sociedades fueron sacudidas por la pandemia. Las sociedades practican: el uso colectivo, la solidaridad y colaboración, que eran totalmente disfuncionales en nuestras vidas pre-cuarentena. Platos de comida compartidos entre vecinos, compras comunitarias, llamadas telefónicas a amigos o familiares que ya no interrumpen nuestro escaso y acelerado tiempo.