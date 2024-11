¿Y vos? ¿Sos parte del nuevo cognitariado?

¿Y qué pasa cuando tu laburo principal no te da un ingreso suficiente? Intentás rebuscártela, conseguir otros ingresos. Hoy te sentás con tu compu y buscás maneras de conseguir pequeñas changas virtuales, que no te hagan perder tu estatus social, donde puedas explayar tu creatividad, tu independencia, tu sentir que no tenés jefes. Y pensás, por qué no hacer algo extra en OnlyFans, o querer ser influencer, o trabajar en el chequeo de página web para Amazon, darle comentarios a hoteles online, o ganar dinero con AirBnb, o quizás responder encuestas, o que te paguen por hacer reseñas para Google Maps, etc. etc. Un sin fin de actividades. Automatizado, rápido, desde tu casa, conseguís trabajo con un click, y ¿cuántas horas podés trabajar? ¡Todas las que quieras! Más si manejás idiomas o te animás a trabajar para otros países y te manejás con pagos en cripto o Paypal.