Otra (buena) vuelta de tuerca

El género de los niños diabólicos, o con poderes ocultos, nunca se agota, ya sean anticristos como el Damien de la serie de “La profecía”, la endemoniada Linda Blair de “El exorcista”, los pequeños y malvados extraterrestres albinos de las distintas versiones de “El pueblo de los malditos” y tantas otras películas clásicas inolvidables para los fans del cine fantástico. Pero no por nada esta sólida entrada en el género, proviniento de Escandinavia -coproducida entre todos los países del aérea mas el apoyo franco-britanico- tuvo como titulo internacional “The Innocents” (“Los inocentes”) lo que lleva directamente a la obra máxima del cine de niños dominados por espectros malvados, la adaptación de Jack Clayton de la novela clásica de Henry James “Otra vuelta de tuerca”, que adaptó Truman Capote y que con el aporte de una antológica actuación de Deborah Kerr es una de las películas mas sutiles y terroríficas en la historia del cine.

Aquí titulada “Poderes ocultos”, la trama escrita por el propio director Eskil Vogt -que luego de hacer este film cambió de género y obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Guión por su comedia “La peor persona del mundo”- lleva al espectador al luminoso verano escandinavo donde varios chicos entablan una amistad en la que van saliendo a luz distintos dones o secretas relaciones con amigos invisibles, ese recuros familiar que, como bien sabe el conocedor del género, implica entes ocultos siempre listos para ensombrecer lo que los rodea. Lógicamente, el estilo narrativo no tiene mucho que ver con el terror hollywoodense, y en parte éste es uno de los principales atractivos de una película que si bien no es tan original temáticamente como insinúa en un principio, si logra ir llevando a la audiencia a lugares oscuros y situaciones resueltas con creatividad en sus climas ominosos que van tomando por asalto en forma paulatina toda la película.

Vogt sabe cómo generando esta tensión con su propio estilo, muy personal, y ese es otro punto a favor de una película fantastica para publico pensante pero no por eso ajena a lo que puede esperar todo fan del género. Eso si, los chicos no siempre mantienen en conjunto el mismo nivel actoral, algo que -se entiende- no es lo mas fácil del mundo.