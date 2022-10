Paola Marzotto: un salto al abismo de la Antártida

La desolación

Marzotto, en la evocación, continúa: “Recuerdo que yo preguntaba a los tripulantes cuándo íbamos a caminar sobre el hielo, pero ellos me hacían un gesto de resignación. Ya no se puede caminar sobre el hielo. Tampoco había animales alrededor, la soledad y el silencio eran inmensos, pavorosos. No estaban esas ballenas esplendorosas que años atrás había fotografiado en Australia o en la misma Patagonia argentina.” En lo que se refiere a la selección del material, que fue curado por Luis Guzmán Castellanos y Gustavo Yoghaurdjian y expuesto por primera vez en la Bienal de Venecia del año pasado, la artista dice: “El hilo conductor es el del título, ‘melting beauty’, es decir, una belleza que se derrite, que hace un juego de palabras con ‘sleeping beauty’, la ‘bella durmiente’. En este caso no hay una belleza que duerme sino que se derrite. Yo creo que, después de un duro trabajo de selección, representé la Antártida como tiene que ser representada en este momento histórico. Un viaje al abismo de una testigo involuntaria, repito, no de una ambientalista que se proponía encontrar esas imágenes. Allí me di cuenta de que era imposible no participar. Lo que me angustia, no tanto por mi generación sino por las generaciones nuevas, es que no hay tiempo. Gente como Elon Musk, por ejemplo, tendría que invertir en tecnología pero para nuestro planeta. Algo hay, pero es muy poco e insuficiente...”.

“Hoy hay, me parece a mí, temor en participar. Eso se ve mucho en Europa. Y me refiero a todos los campos de la cultura. La gente culta prefiere no meterse en política porque la considera sucia; tampoco quiere hacerlo en el arte, porque muchos están disconformes con ese arte ‘conceptual’ que se expone en todas partes, y lo consideran una mafia de los curadores, y temen ser considerados unos tontos si lo critican. En fin, que es más cómodo el camino de esconder la cabeza y no tomar partido. En ese campo yo tengo un enorme conocimiento porque yo me he criado, desde chica, con uno de los mejores artistas italianos, Renato Gutusso, que fue en Italia el mejor amigo de Picasso. De modo que el ambiente del arte lo conozco a la perfección”.

Linaje artístico

Paola Marzotto, nacida en Venecia, desciende de una familia de linaje: es hija de Humberto y Marta Marzotto, y nieta del conde Gaetano Marzotto, fundador de una de las empresas textiles más importantes de Italia, Su madre llegó a ser la musa inspiradora de las pinturas de Gutusso. “Guttuso era comunista, gran amigo de Pasolini a quien también conocí de chica. En 1941, él pinto su obra más famosa y revolucionaria, ‘La crucifixión’, que recuerda a Picasso, en la que uno de los soldados que torturan a Cristo tiene los rasgos de Hitler. Era una obra casi cubista. Nosotros teníamos un departamento en Roma, en Piazza di Spagna, y del otro lado de la calle vivía otro gran pintor, Giorgio de Chirico. A la noche, desde mi ventana, yo lo veía pintar. Mi infancia, mi juventud, fue realmente privilegiada”.

En su carrera como fotorreportera, Marzotto estuvo en las Filipinas durante el rodaje de “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola. “Convivimos varios meses allí en la selva”, recuerda. “En aquel tiempo, fines de los 70, sólo se trabajaba con rollos de 36 en celuloide, había que tener muy buen ojo para sacar las fotos porque después las escenas no se iban a repetir. Yo estuve fotografiando toda la parte de la Cabalgata de las Walkyrias, la de los ataques de los helicópteros, con Robert Duvall.”

Marzotto fundó el año pasado Eye V Gallery, galería internacional con sede en la Argentina, Uruguay, Milán y Nueva York, que agrupa una comunidad internacional de 15 fotógrafos, entre los cuales hay algunos argentinos. De carácter global y asociativo, organiza muestras y eventos culturales alrededor del mundo, en ámbitos que van desde galerías privadas a museos y bienales de arte.