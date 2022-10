Pasión por el arte geométrico: el Proyecto Pentágono de Giovanetti

En el ya mencionado Diálogo de Platón encontraron un desarrollo de la relación entre los cuatro elementos y los cuerpos geométricos regulares como descripción de lo que constituye lo más íntimo de la materia. La estructura del fuego es el tetraedro; la del aire, el octaedro; la del agua, el icosaedro y la de la tierra, el cubo, quedando fuera el quinto cuerpo geométrico regular posible, el dodecaedro. Espinosa cita a Platón: “puesto que habrá una quinta composición, el dios la utiliza para el Universo cuando lo pintó”.

En una primera muestra se presentó la idea en forma de Universos Paralelos, donde las pinturas con bastidor pentagonal armaban sobre la pared un dodecaedro desplegado, el espacio se abría para ser percibido de un solo vistazo. En la segunda, el fragmento contuvo al fragmento, el dodecaedro se mostró con piezas faltantes o caladas, se exploraron recursos plásticos que complejizó el camino de búsqueda. En una tercera muestra individual, Giovanetti presentó Unidad Pentágono. Esta forma tomó protagonismo e hizo su aparición el collage, utilizado muchas veces por el artista.

Como puede verse en una de las salas, está la génesis de un trabajo que lo distingue: el hallazgo de un viejo libro de arte con sus hojas amarillentas proporcionó el papel de base. A veces se puede leer el texto por el uso del papel transparente, en otros, es el papel crudo y la línea de lápiz que desnudan la imagen al grado máximo de despojamiento, según lo señaló Espinosa en el escrito para el catálogo.

Las consideraciones respecto a su trabajo necesitan el conocimiento necesario para desentrañar esta complejidad. Para el observador no tan alerta en estas cuestiones matemáticas y filosóficas, la obra de Giovanetti puede ser calificada como original, delicada, una geometría sensible realizada con especial cuidado, el artista utiliza bolígrafo con gel, no repite esquemas y last but not least, el pase al video la transforma en más delicada aún con su perpetuo girar. (Clausura el 28 de octubre.)