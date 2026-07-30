Patricia Bullrich habló de su posible candidatura para Jefe de Gobierno de CABA: "Me tengo una fe bárbara"

La actual senadora de La Libertad Avanza declaró que no piensa en su futuro a corto plazo aunque se mostró a disposición para ocupar el cargo que Javier Milei disponga. Además, insistió en lograr acuerdos con el PRO y el radicalismo.

Si bien todavía faltan 4 meses para que termine el 2026, el clima electoral comienza a estar cada vez más presente . Una de las principales figuras que ya se expresó al respecto fue la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quién no descarto ser candidata para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y reemplazar a su excompañero, Jorge Macri: “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara“, afirmó.

Bullrich - quién ya fue ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei - fue elegida senadora diez meses atrás y juró el 28 de noviembre del 2025. “No me gusta estar pensando en lo que voy a hacer en un año cuando hace seis meses fui elegida senadora”, explicó al respecto.

Sin embargo, Bullrich se mostró predispuesta a ocupar el lugar que el Presidente le ordene: " Donde yo haga falta, voy a estar“ , sentenció.

De cara a 2027, la senadora de LLA recordó que en el partido "hay un DT y es el Presidente". Más allá del cargo que pueda ocupar, subrayó: “Me gustaría que este proyecto de país se profundice, no se corte y que llegue a cada argentino“.

Sobre el trabajo en el Congreso - y el largo camino electoral que parece ya haber comenzado - la exministra de Seguridad remarcó la necesidad de que el oficialismo refuerce sus esfuerzos para generar alianzas electorales con otros partidos políticos: "Mi convicción, y la he planteado, es que hay que hacer un acuerdo con el PRO, el radicalismo y con ciertos partidos “,

¿Con Macri adentro? Bullrich reconoció aciertos en la gestión del Jefe de Gobierno, aunque también esbozo leves críticas.

Sobre la posibilidad de hacer un acuerdo en CABA y no competir con Jorge Macri, Bullrich opinó que “la ciudad hay que manejarla y cambiarla profundamente”. Si bien reconoció que el actual Jefe de Gobierno hizo algunos cambios importantes, analizó que todavía queda un largo camino por recorrer, sobre todo en el plano fiscal.

“Puede ser en coalición, puede ser el mismo Jorge Macri con ministros que tengan esta idea, no es imposible que sea yo”. Y redobló la apuesta: “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara. Estoy probada en gestiones complejas y la Ciudad no es tan compleja como arreglar la seguridad de un país”.

La búsqueda por eliminar las PASO

Bullrich también respaldó la intención del oficialismo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al sostener que esa medida permitiría tener "más gobierno y menos elecciones". Si bien recordó que ganó las PASO presidenciales de 2023, cuestionó el actual esquema electoral por haber derivado en "una elección horrible de tres vueltas".

"Eso hay que corregirlo", senteció. Además, sostuvo que "cuando hay un solo candidato se termina generando un sistema interminable" y consideró que, en un escenario de fuerte polarización entre La Libertad Avanza y sus aliados frente al peronismo, "las PASO no van a tener mucha importancia".

La situación de Cristina Fernández de Kirchner

La senadora también apuntó contra la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar revertir la condena que recibió en la causa Vialidad. "Es algo que esperábamos todos, que intentara ir a una instancia supranacional para superar lo que dice nuestro sistema jurídico", cuestionó.

En ese sentido, remarcó que "en todas las instancias se la condenó, cosa que creo que ningún tribunal internacional puede eludir una unanimidad tan importante de los tribunales argentinos", y afirmó que la estrategia "tiene una cara que intenta ser jurídica, pero sobre todo tiene una cara política".

Por último, Bullrich consideró que la exmandataria busca replicar el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y, al mismo tiempo, volver a ocupar un lugar central en la escena política y generar tensiones dentro del peronismo. "Ya nos habíamos olvidado de San José al 1111; es una jugada para estar en la escena política", sentenció.