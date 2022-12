Paul Weller, más allá de su banda The Jam

Uno de los puntos fuertes del movimiento punk fue la aparición de The Jam, banda que tenia la peculiaridad de no renegar del rock británico clásico sino todo lo contrario; era el grupo más beat al punto de que volvió a popularizar a través de covers temas de sus viejos ídolos como The Kinks. El líder de The Jam, Paul Weller, siguió activo y generalmente rockero, pero lo cierto es que la mayoría de sus trabajos no se conocieron fuera de Gran Bretaña, por lo que en su caso los compilados siempre fueron lo mejor para ponerse al día con su música. Por ejemplo, el caso del excelente greatest hits y rarities de 2003 “Fly on the Wall”, del que este flamante álbum triple “Will of the People” funciona como secuela, ya que se dedica exclusivamente a material grabado o remixado en estas dos últimas décadas. Hay mucho material inédito y lados B, que demuestran lo prolífico que estuvo Weller estos últimos tiempos, incluyendo colaboraciones con Bobby Gillespie de Primal Scream (el excelente “Big Brass Button”), y muchas canciones que retienen la energía de la era punk y el new wave más allá de las modas.