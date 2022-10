PBA: PRO busca despejar interna en distritos donde comanda y tensiona con intendentes

Así las cosas, hoy internamente dentro del PRO se habla sobre la posibilidad, y la necesidad, de no desgastar aquellos distritos donde el partido amarillo es gobierno que, en la actualidad, son más de 20. Incluso, desde adentro consideran que no tienen ninguna de las intendencias en peligro. “En 2023, estamos para sumar nuevos municipios. Sobre todo algunos en la puja con el radicalismo”, le dice a Ámbito un coordinador seccional que tiene el diputado nacional Diego Santilli en la Provincia.

No es casualidad. Es justamente el espacio que lleva a Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia el que cuenta con mayor cantidad de intendentes PRO declarados en su favor. Sin embargo, desde el grupo de unidad que hoy hay en las bases territoriales de los equipos de la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, el diputado nacional, Cristian Ritondo, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti no ceden. Y quieren dar la pelea.

“Podemos tener diferentes objetivos en esta etapa, pero el cuadro final importa. Que después podamos pintar de amarillo depende de todos. Tenemos más de 100 municipios en los que podemos mostrar nuestras diferentes propuestas”, le dice la misma fuente a este diario.

Pero no todos piensan lo mismo. Para la gente de Ritondo los municipios gobernados no son de los intendentes, son del PRO. Algo que los jefes comunales no consideran así. “Es lo mismo que las bancas. Después nos rasgamos las vestiduras diciendo que las bancas son de los partidos y no de las personas cuando alguno se hace el vivo y se cruza de vereda”, le dice un dirigente de Morón a este medio.

Desde el grupo que se le planta a Larreta, tienen en claro que mientras el jefe comunal no se pronuncie en favor de ningún candidato presidencial o provincial en particular, no pondrán a jugar a nadie en su contra. El ejemplo de lo inverso quedó expuesto en Olavarría, el caso testigo, donde Ezequiel Galli se manifestó como parte del armado de Santilli y a los pocos días ya tenía un contendiente interno.

El caso Gray

Los intendentes buscan salir de la contienda electoral sin que se genere un conflicto interno en el que, a la hora de armar la lista para acompañarlos, tengan que repartir lugares para todas las facciones que hoy asoman por dentro.

Los jefes comunales anhelan poder generar un esquema interno como el del intendente del Frente de Todos en Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien arma sus listas sin intervención de terceros. No es fácil.

Esta pelea interna, incluso, quiere ir más allá. Y desde adentro del PRO son varios los que aseguran que aquellos candidatos que ya hicieron buena campaña en distritos gobernados por el Frente de Todos deberían tener nuevamente su cancha sin la necesidad de tener que desgastarse en una compulsa del partido. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Y pese a que el PRO logró imponerse en 2021 en distritos de peso como Tigre e Ituzaingó. Por el momento, el acuerdo no llega.