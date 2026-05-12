El escándalo de Manuel Adorni expone la grieta del PRO y aísla a Mauricio Macri Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El PRO es un hervidero tras la difusión de un comunicado que no fue consultado con gobernadores, intendentes ni jefes de bloque.

Mauricio Mauricio Macri, aislado tras el comunicado del PRO.

En el PRO se respira una aire espeso. En especial contra Fernando de Andreis, alter ego de Mauricio Macri en el Congreso y secretario general del partido amarillo. Por ahora, el encuentro convocado para este viernes en Vicente López se mantiene en pie pero en medio de la incomodidad que generó entre gobernadores, jefes de bloque e intendentes, el comunicado inconsulto titulado "Próximo Paso" con críticas explícitas a la gestión de Javier Milei y a Manuel Adorni.

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"Ese comunicado no fue consultado con nadie. De Andreis se mandó sin avisar y contiene pasajes que generan un conflicto innecesario en el momento de mayor fragilidad del gobierno de Milei", admitió esta mañana una fuente de la primera plana de la mesa de conducción del PRO. “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, es uno de los párrafos más incendiarios del documento que cuenta con el aval de Macri y plantea duros cuestionamientos a la gestión de La Libertad Avanza.

Dudas en el PRO La incomodidad escaló incluso hasta la jefatura del bloque de diputados nacionales del PRO a cargo de Cristian Ritondo. Se trata del artífice del acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales impulsores de la unidad con el partido de Karina Milei para que Diego Santilli se convierta en el candidato de un frente que dispute la gobernación en la provincia de Buenos Aires. ¿Estará Ritondo este viernes en el encuentro convocado como "Próximo Paso Conurbano" junto a De Andreis?.

En principio, el bloque de diputados del PRO no dará quórum este jueves en la sesión impulsada por la oposición para votar un pedido de interpelación contra Manuel Adorni en medio de la ola de denuncias por enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de gabinete. "Ni Macri ni nadie nos contactó para que demos quórum. La política de nuestro espacio desde 2023 es no dar quórum en las iniciativas de la oposición que atentan contra la gobernabilidad", explican cerca de Ritondo. El jefe de bancada venia de encabezar la semana pasada un encuero entre Santilli e intendentes del PRO para intentar destrabar reclamos de gestión en los municipios amarillos. El comunicado inconsulto de De Andreis, secretario general del partido, detonó ese principio de negociación a favor de los jefes comunales con responsabilidad de gestión en el territorio.

El mismo problema padecen gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) que fue en alianza con La Libertad Avanza en su provincia en las elecciones legislativas del año pasado. En medio de la caída de la recaudación, el freno a la obra pública y el recorte de partidas de la coparticipación, los mandatarios provinciales se vuelven cada vez mas dependientes de la billetera de la Casa Rosada para poder gestionar y llegar bien parados a la elección del 2027 donde deberán revalidar sus votos. Lo mismo le ocurre a Ignacio Torres de Chubut. Ninguno fue consultado sobre el tenor, el contenido o la oportunidad de la difusión del manifiesto "Próximo Paso".

Fuego de Macri sobre Manuel Adorni Jorge Macri, quien ensaya un principio de tregua con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y depende del mapa de acuerdo que pueda lograr con Pilar Ramírez, la jefa de bloque libertario, para destrabar proyectos en la Legislatura porteña, tampoco estaba al tanto del documento difundido el fin de semana en redes sociales del PRO. La publicación no solo critica de manera tácita la continuidad de Adorni en el gabinete sino que incuso ensaya un cuestionamiento al plan económico de Milei. "Hay una diferencia entre los grandes números y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta", advierte el texto poniendo de manifiesto que la estabilidad macroeconómica no se traduce en una mejora de la calidad de vida de los argentinos. "Cuando no se da el ejemplo, duele", agrega en referencia directa a Adorni. Y en la previa de la marcha de las universidades públicas por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario agrega que "el próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación". El enojo dentro del PRO contra De Andreis rozaba hoy el paroxismo. "Fue totalmente innecesario e inconsulto. Nosotros nos autopercibimos aliados y el comunicado es totalmente funcional a la oposición", coinidían al menos dos dirigentes de la mesa chica de Macri consultados por Ámbito.