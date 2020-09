Las subastas de dólares, la única opción de salida para "no residentes"

“A los no residente no se les va a permitir operar en este tipo de transacciones. El 50% de la demanda del dólar MEP y CCL lo hacen los head founds. Si tenemos en cuenta que el mercado de dólar cable es de u$s 45 a u$s 50 millones diarios, reducimos alrededor de u$s 30 millones de la demanda. Los que hacen estas operaciones son los head founds que quedaron con títulos bajo ley argentina en el país”, explicó Pesce al detallar la nueva prohibición impuesta a este tipo de inversores.