Petri apura controles a pesca ilegal más allá de la milla 200

De esto se había conversado en la primera reunión que tuvo lugar el 8 de enero pasado entre el ministro Petri y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en el edificio Libertador, sede de Defensa. Un eje de la agenda fue que la vigilancia marítima debe contemplar el acceso al control de lo que sucede en aguas adyacentes a la 200, o sea alta mar, dado el riesgo que implica la depredación en la seguridad alimentaria. Es un área oceánica donde se ubican año a año centenares de pesqueros extranjeros a la captura de calamar illex y otras especies transzonales sin que se pueda conocer cuánto y qué desarrollo tienen las especies capturadas.

Se la denomina pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR) pero como ocurre en alta mar no hay instrumento jurídico para impedirlo, aunque la comunidad internacional busca soluciones de consenso. La llave está en poder iniciar estudios sobre el estado de la biomasa, según anticipó Petri, y alertar del impacto depredatorio con datos científicos para luego poder ejercer algún tipo de monitoreo de la actividad en alta mar.