Piden a la Justicia que le ordene al Congreso tratar el DNU de Javier Milei

"Al día de la fecha y habiendo transcurrido 33 días hábiles desde el arribo del DNU 70/2023 a la Comisión Bicameral Permanente, la misma no elevó el respectivo despacho o dictamen", dijo el abogado, por lo que argumentó que "el plazo de 10 días hábiles previsto por la normativa aplicable para que la Comisión Bicameral Permanente dictamine se encuentra largamente vencido".

Ante ello, señaló que "corresponde que se expida el Congreso de la Nación respecto de la validez o invalidez del DNU Nº 70/2023".

“El DNU Nº 70/2023 deroga totalmente 41 leyes y decretos-ley, deroga parcialmente 7 leyes y modifica 33 leyes abarcando materias diversas como reforma del Estado, desregulación económica, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, código civil y comercial, salud, comunicación, deportes, sociedades, etc. En otras palabras, la norma interviene en un total de 81 leyes que en su conjunto realizan una transformación total del sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y las personas entre sí”, señaló Gil Domínguez.

El abogado consideró que el planteo judicial "no requiere de un amplio debate ni tampoco depende de la producción de prueba compleja" sino que "se trata de una cuestión de puro derecho constitucional de resolución inmediata y urgente".

Promuevo proceso autosatisfactivo.pdf La acción judicial promovida por el abogado Andrés Gil Domínguez sobre el DNU de Javier Milei.

Gil Domínguez señaló que "en el presente caso, en mi condición de integrante del pueblo argentino como sujeto colectivo titular de la soberanía popular, acredito un interés directo, inmediato y personal" sobre el tema para que los miembros del Congreso "en su carácter de representantes del pueblo, cumplan con la obligación constitucional y legal de expedirse sobre la validez o invalidez formal y sustancial del DNU".

A continuación, dejó en claro que la presentación no tiene por fin que la Justicia determine sobre la validez o invalidez del DNU. Por el contrario, reclama "que el Poder Judicial le ordene al Congreso de la Nación que (lo) determine" para que los representantes del pueblo "no extravíen el mandato constitucional y legal del pueblo respecto del control político ulterior de los decretos (...)".

Por último no soslayó el rol de las Cámaras por no tratar el DNU, algo que no dudó en calificar como "una objetiva situación de gravedad institucional" que afecta al pueblo argentino "como titular de la soberanía popular".

Comenzó a funcionar la Comisión Bicameral y reclaman debate urgente en el recinto

En paralelo a la presentación de Gil Domínguez, senadores de la oposición presionaron para que el DNU sea tratado en el recinto, días después de que comenzara a funcionar la Comisión Bicameral.

Los pronunciamientos de los legisladores se producen luego del mensaje por parte de senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes reclamaron, nuevamente, la convocatoria a sesión especial para tratar el decreto.

En declaraciones radiales, el senador nacional de Unión Federal por Entre Ríos Edgardo Kueider se explayó en la postura de la oposición parlamentaria:

"Creemos que el momento oportuno para tratar del DNU es ahora. Ya no hay excusa, ya está conformada la Comisión Bicameral y comienza el período de sesiones ordinarias. Hay una amplia mayoría de los 9 senadores que pedimos sesión que van a votar en contra del DNU".