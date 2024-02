Senado: la oposición confía en que "hay números suficientes" para rechazar el DNU de Javier Milei

"Creemos que el momento oportuno para tratar del DNU es ahora. Ya no hay excusa, ya está conformada la Comisión Bicameral y comienza el período de sesiones ordinarias . Hay una amplia mayoría de los 9 senadores que pedimos sesión que van a votar en contra del DNU".

En la misma línea, la senadora nacional por Neuquén del bloque Unidad Ciudadana y vicepresidenta tercera del Senado Silvia Sapag, expresó que es necesario que "la presidenta del cuerpo (la vicepresidenta Victoria Villarruel) llame a sesión especial".

"Si Villarruel no autoriza la sesión no pasa nada, no hay un resorte que haga que eso salte, hay una falla en la reglamentación", remarcó.

Varios senadores de bloques federales enviaron un pedido a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, en el que solicitaron una sesión especial para el tratamiento del DNU 70/2024 de Desregulación de la Economía. De este modo, según pudo saber Ámbito, la oposición se encamina para obtener los votos necesarios para concretar el rechazo a la norma.

En medio de la puja del Gobierno con los gobernadores por los fondos, donde salieron a la luz chats en los que se confirmó que desde el Ejecutivo no se giraron recursos a Chubut "por motivos políticos", este pedido de senadores de diversos bloques "federales" no alineados con Unión con la Patria (UP) suma otro frente de batalla para el oficialismo.