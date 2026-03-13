La Provincia actualiza protocolo contra violencia de género laboral y crea una red para incorporar el enfoque en infraestructura

Establecen un nuevo protocolo interno para prevenir y abordar violencias por motivos de género en el Ministerio de Producción y crean una “Red de Género, Infraestructura y Servicios Públicos” dentro del Ministerio de Infraestructura para incorporar la perspectiva de género en políticas públicas del área.

En PBA actualizaron el protocolo interno para abordar situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes dos medidas vinculadas a políticas de género dentro de la administración pública provincial. Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y establecen la actualización de un protocolo interno para abordar situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral y la creación de una red institucional para integrar la perspectiva de género en políticas de infraestructura y servicios públicos .

A través de la Resolución 100/2026 del Ministerio de Producción , se aprobó un nuevo Protocolo Interno para la Prevención y el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género dentro de esa cartera y del Fondo de Garantías Buenos Aires (FO.GA.BA.) .

La medida reemplaza el protocolo anterior aprobado en 2023 y busca actualizar las herramientas de intervención, asesoramiento y acompañamiento ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral . Según la norma, el nuevo esquema se ajusta a la legislación vigente en materia de derechos humanos y género a nivel internacional, nacional y provincial .

El protocolo se enmarca en leyes provinciales como la Ley 14.603, que creó el Registro Único de Casos de Violencia de Género , y la Ley 14.893 , que establece la licencia laboral para trabajadoras víctimas de violencia de género dentro de la administración pública bonaerense .

Además, la resolución incorpora lineamientos del Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales en el Sector Público Provincial , aprobado en 2025 por el Ministerio de Trabajo, el de las Mujeres y la Secretaría General de la provincia.

Por otra parte, mediante la Resolución 141/2026 del Ministerio de Infraestructura, el gobierno bonaerense dispuso la creación de la “Red de Género, Infraestructura y Servicios Públicos”, un espacio institucional destinado a incorporar la perspectiva de género y diversidad en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas del área.

La red funcionará como una instancia multiactoral de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, y estará integrada por referentes designados por subsecretarías, organismos descentralizados, entes y empresas que dependen de ese ministerio.

La coordinación de la red quedará a cargo de la Dirección Provincial de Género y Diversidad en Infraestructura y Servicios Públicos, que tendrá la responsabilidad de articular las acciones con las distintas áreas del ministerio y otros organismos provinciales.

La resolución también establece que las entidades gremiales del sector podrán ser convocadas a participar de las reuniones de la red, designando representantes titulares y suplentes. La participación en este espacio será ad honorem.

En paralelo, la medida deja sin efecto la resolución que en 2024 había creado la Mesa Intersectorial con Perspectiva de Género dentro del ministerio, con el objetivo de reorganizar la estructura institucional encargada de impulsar estas políticas.

Según el texto oficial, la nueva red apunta a promover la igualdad jurídica, económica, cultural, social y política de mujeres y diversidades dentro de las políticas de infraestructura y servicios públicos de la provincia.