13 de marzo 2026 - 08:00

El anuncio de IPS que destaca las bellezas de la provincia y beneficia a los jubilados

El organismo, además de brindar cobertura en todo el territorio provincial, tiene beneficios adicionales para sus afiliados.

Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones y distintos beneficios destinados a trabajadores del sector público bonaerense. Su función principal es garantizar la cobertura previsional de miles de jubilados y pensionados que, tras años de aportes, acceden a sus haberes y prestaciones sociales.

Además de liquidar jubilaciones y pensiones, el IPS también gestiona trámites previsionales, reconocimiento de servicios y subsidios, entre otros programas que buscan asegurar derechos y acompañar a los beneficiarios durante su etapa de retiro laboral. El organismo tiene presencia en toda la provincia y atiende a afiliados en múltiples municipios para facilitar el acceso a sus servicios.

Informate más
IPS
En ese marco, el instituto también impulsa iniciativas culturales y recreativas pensadas para mejorar la calidad de vida de los jubilados. Una de las más recientes propuestas está vinculada al turismo dentro del territorio bonaerense, con beneficios y contenidos que invitan a descubrir distintos destinos de la provincia.

Calendario 2026 de IPS: de qué trata y cuál es el objetivo

El IPS presentó el calendario institucional 2026 titulado “Paisajes Mayores”, una propuesta que busca destacar diferentes destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires a través de imágenes, historias y contenidos audiovisuales. La iniciativa funciona como una invitación a recorrer y redescubrir distintos rincones del territorio bonaerense.

Entre los lugares que forman parte de esta edición aparecen destinos como Tapalqué, Villa Gesell, Carmen de Patagones y Dolores, entre otros puntos turísticos seleccionados para representar la diversidad de paisajes y propuestas culturales de la provincia.

Jubilados del IPS
La idea del calendario es visibilizar los atractivos turísticos bonaerenses y, al mismo tiempo, acercar información útil para jubilados y pensionados, incentivando actividades recreativas y de descanso que contribuyan al bienestar durante la etapa de retiro.

Cómo conocer el Calendario Institucional Paisajes Mayores de IPS

Las personas interesadas pueden conocer el Calendario Institucional Paisajes Mayores 2026 a través del sitio web del IPS, donde se encuentra disponible para descargar y consultar durante todo el año.

Además del almanaque tradicional, el material incluye acceso a videos e información adicional sobre cada destino turístico. De esta manera, los jubilados pueden explorar historias y características de los distintos lugares destacados y conocer propuestas recreativas en la provincia.

Además del turismo: el beneficio de IPS que ayuda al bolsillo del jubilado

Más allá de las propuestas turísticas, los jubilados y pensionados del IPS también pueden aprovechar distintos beneficios económicos pensados para aliviar los gastos cotidianos. Entre ellos se destacan promociones vinculadas a la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia, que ofrece 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas con un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona.

Jubilados
Esto se suma a las promociones vigentes de supermercados como: DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital. Estas ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

Otro de los beneficios más conocidos es el descuento del 30% en compras realizadas en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un tope mensual determinado. Este tipo de promociones permite que los jubilados puedan ahorrar en consumos habituales mientras acceden a productos y servicios de forma más accesible.

