A un año de las elecciones, el peronismo valora la unidad en el Congreso ante la imposibilidad de tratar su agenda Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El 17 de octubre encuentra a ambos bloques justicialistas en una posición de resistencia casi inamovible, después del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas 2025. Con la mirada en las provincias, buscan instalar un programa por fuera del recinto.

El peronismo legislativo, en medio del desafío de conservar la nitidez y agrupar nuevos bloques. Mariano Fuchila

González Catán, San José 1111, Resistencia, Villa Mercedes, San Miguel de Tucumán, La Plata, Rosario: los diputados y senadores peronistas se repartirán en actos por el 17 de octubre en todo el país, en donde primó la libertad de acción y también la muestra de lealtades propias del 2026, más locales y coyunturales. La fragmentación de ceremonias expresa más una búsqueda de consolidar el núcleo duro de cada dirigente que el divorcio de los sectores, que aún no fueron quemados por el fuego que cocina las candidaturas del próximo año, cada vez más presentes en la toma de decisiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aún así, los legisladores admiten sus limitaciones, más cuando se trata de persuadir a los que ganaron su banca con una boleta azul pero acompañan las iniciativas libertarias: “Hablamos con todos los bloques, tema por tema. Lo que pasa es que nosotros tenemos algunos elementos para persuadir y el Gobierno cuenta con mayores”. Aunque subrayan los intempestivos cambios de posturas de otras bancadas, ningún legislador consultado por este medio eludió observar a sus pares justicialistas, que responden a las voluntades de gobernaciones alineadas a Casa Rosada.

Así, y pese al reciente intento del 15 de octubre -la única sesión en lo que va del año convocada por la oposición en Diputados para votar proyectos de ley-, existe desconcierto por cómo se prolonga la imposibilidad de tratar temas propios en el Congreso. “Lo que pasa es que te cambian el arco con la compra y venta de voluntades. Eso no lo podemos manejar", señaló uno. “Tenemos proyectos, pero no nos da la correlación de fuerzas. El escenario es totalmente pre electoral y eso se está notando mucho”, analizó otra.

El bloque de senadores peronistas sufrió una fragmentación en el primer trimestre del 2026. Senado A pesar de que la coyuntura los entrampa y les desplaza las posibilidades para tratar iniciativas propias, valoran un sostén de la unidad ante la evidente estrategia oficialista de fragmentar bloques ideológicos a partir de intereses regionales. Derrota legislativa mediante, los 101 diputados del 2023 ahora son 94; y los 33 senadores ahora son 25. ¿Las salidas? Quienes responden a los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca. En la última sesión en Diputados se insinuó un alejamiento más: la ausencia de Agustín Tita, alineado con el mandatario fueguino Gustavo Melella. Desde su bloque se chocaron en los argumentos: que estaba enfermo y que tenía problemas familiares. Lo cierto es que abonó a la falta de quórum. "El que sostiene una ideología y se dice peronista tendría que haber estado sentado sí o sí en la sesión del miércoles", le dijeron a Ámbito desde el bloque, un día después.

Aún así, las presencias configuraron un escenario que -no exentos de contradicciones- trazan la representación del peronismo que se podría trasladar del Congreso a la campaña electoral: todas las tribus que integran Unión por la Patria junto a Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Juan Schiaretti y los representantes catamarqueños dieron el presente. Incluso, todos tuvieron sentidas palabras y gestos de homenaje por la muerte del sindicalista legislativo Norberto Di Próspero. Aunque ese núcleo no pudo garantizar el quorum en Diputados, parece contar con un elemento unificador mucho más sólido que la lealtad a la doctrina justicialista: el rechazo a la gestión de Javier Milei.

“Nuestro trabajo no está siendo tanto en las comisiones como en centros en todo el país, porque queremos formular un plan de Gobierno para que no haya Milei hasta el 2031”, dijeron desde una de las terminales legislativas, en donde ya piensan en las condiciones de la construcción de candidaturas: “Hay que ampliar la mesa de decisiones, porque nadie tiene el mandato para imponer. Si hubiera alguien con el 45% de voluntad de voto, sería otra cosa”. "Los candidatos tienen que buscar el peronismo con sus propuestas”, planteó un diputado, que señaló la necesidad de contar con la herramienta de una primaria: “Somos un movimiento, ¿por qué no vamos a tener 6, 7 u 8 candidatos? Es lo mejor que nos puede pasar". José Mayans, titular del bloque Justicialista en el Senado, y Germán Martínez, su par en Diputados. Una figura que supo encabezar una boleta planteó que hay que “evitar que las decisiones se tomen en una mesa de tres, pero hay que entender que hay dirigentes con mucha capacidad de cohesión interna; Massa y Cristina por caso. A ellos hay que escucharlos y no hay que buscar confrontarlos”. A pesar de que la misma persona pidió “salir de la agenda ambacentrista”, la referencia fue teledirigida al jefe de Gabinete bonaerense, quien en la última semana no confirmó un alineamiento a una eventual candidatura de la expresidenta. Casi como un guiño, minutos después otra persona que integra el bloque y que no forma parte de La Cámpora valoró el gesto de Máximo Kirchner de discutir la forma de generar recursos para una política redistributiva. Esa inquietud es extensiva en otro senador, que consideró fundamental “sostener un equilibrio entre construir poder y mejorar el día a día de la gente para volver a acercar el peronismo”. En simultáneo a que busca atenuar desconexiones (como los posicionamientos disímiles en el Senado y Diputados para reestablecer la ley de Tierras) y considerar matices en su nítida oposición a la gestión nacional (con la aceptación de fragmentos del proyecto de “Defensa de la Soberanía” y la reforma a la ley de Salud Mental), el peronismo legislativo se planta en columnas simbólicas que difícilmente La Libertad Avanza le pueda extraer: valores católicos, sentido de patriotismo y desarrollo productivo. “Los diputados y senadores nacionales están militando en cada uno de los lugares para que tengamos un verdadero Día de la Lealtad", dijo este viernes Germán Martínez, que se reunió con el otro presidente de un bloque justicialista, José Mayans, en una vigilia en Rosario. En esas ceremonias se repetirán los elementos que forman parte del léxico del justicialismo contemporáneo, que luego estructurán las campañas de la principal oposición en el Congreso.