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14 de octubre 2026 - 17:40

Deuda: Economía aspiró pesos del mercado, renovó el 136% de los vencimientos y estiró plazos más allá de 2027

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

Luego de tres llamados en los que Finanzas se concentró en bonos cortos, volvió a negociar títulos que vencen más allá de las elecciones para evitar acumulación de compromisos

Economía volvió a estirar plazos de vencimiento de la deuda.

Economía volvió a estirar plazos de vencimiento de la deuda.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación adjudicó un total de $6,61 billones, tras recibir ofertas por $9,49 billones. "Esto significa un rollover de 136.14% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó el Palacio de Hacienda.

Informate más

El detalle es el siguiente:

LECAP:

  • 29/01/27 (S29E7): $2,71 billones al 2,04% de TEM y 27,47% de TIREA.

TAMAR:

  • 31/08/28 (TMG28): $1,16 billones con un margen del 9,32% sobre TAMAR.

CER/TAMAR:

  • 14/12/29 (TXMD9): $1,70 billones al 6,99% de TIREA CER.

TAMAR/DL:

  • 31/01/28 (TMVE8): $1,04 billones al 4,35% de TIREA DL.

El llamado no incluyó los Bonar 2029, cuya tasa de mercado se ubica en el orden del 12% anual. No obstante, Economía volvió a estirar los plazos de la deuda más allá del período de elecciones del año próximo, luego de tres llamados en los que solo se había concentrado en bonos cortos. En el mercado comenzaba a aparecer el temor a la acumulación de vencimientos.

Noticia en desarrollo.

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