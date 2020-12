El senador Juan Carlos Marino adelantó que votará en contra de la legalización del aborto

"Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización. Sé que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos", expresó esta mañana en un comunicado de prensa.

Marino, que en 2018 votó en contra de la legalización del aborto, opinó que se trata de "un debate que no está saldado completamente en la sociedad" y recordó que en el Congreso se escuchó a "reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra".

"Agradezco a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones. La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto", expresó en el texto difundido a la prensa.

El senador añadió que, "luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema", decidió "ratificar el voto de lo que mayoritariamente le "solicita la sociedad" a la que representa.

El voto del senador de la oposición es uno de los que se contaban como posibles cambios en la nueva votación prevista para el 29 de diciembre en la Cámara alta.