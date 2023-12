Manuel Adorni: "El BCRA no va a financiar un solo peso del Tesoro"

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni , realizó una nueva conferencia de prensa y brindó más detalles sobre el plan económico anunciado por el ministro Luis "Toto" Caputo : "El BCRA no va a financiar un sólo peso del Tesoro".

En sus declaraciones, Adorni expresó un análisis sobre la situación financiera actual y centró sus críticas en el déficit fiscal, en línea con lo dicho por el titular de la cartera económica en su comunicado de este martes. "Cuando uno gasta más de lo que tiene, tiene dos alternativas: vas al banco o le pedís prestado a un amigo. Acá no tenemos ninguna de los dos. Tenemos un triste historial de deuda por ser defaulteadores sériales y nuestro amigo el BCRA ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un solo peso", señaló el vocero.