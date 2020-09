AFIP fraguó auditoría para poder hacer denuncia en caso Oil Combustibles

“Esa nota (elevada a Leandro Cuccioli en 2019) fue un hecho histórico por la unidad que se generó ante la injusticia de que nuestros compañeros hubiesen sido procesados por algo que era idéntico a la tarea que habíamos hecho nosotros”, declaró frente al presidente del TOF 3, en una nueva audiencia virtual en el juicio oral. Paseado hasta por los aspectos más milimétricos de la operatoria de una agencia de AFIP por la fiscalía, el testigo terminó aportando un dato hasta ahora no iluminado de la reunión con Cuccioli: los jefes de agencia y directores regionales que se quejaron de la judicialización de la causa Oil porque afectaba a sus compañeros de trabajo, nunca había tenido hasta entonces la inclusión dentro del expediente judicial de una auditoría completa respecto al proceso de otorgamiento de planes especiales. En ese documento se concluía que no el personal y las áreas intervinientes nunca habían tenido una instrucción precisa respecto de parámetros a tener en cuenta para su tramitación más allá de los formales, y que no se había incumplido con normativa alguna porque no existía tal regulación. De esa forma, tomaba la estadística y remarcaba que de los más de 1600 planes, todos habían sido trabajados del mismo modo. Pero hubo un dato más. Empezó en 2016 pero se concluyó en 2019. Tres años duró la auditoría que contradecía el informe previo y que sirvió de base para articular la imputación penal.