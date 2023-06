Agustín Rossi explicó las razones que llevarían a que baje su candidatura

Sin embargo, este viernes el jefe de Gabinete ató su candidatura presidencial a dos posibilidades: " No medir en las encuestas o no generar expectativas ". De todas formas, insistió que "una candidatura es algo que puede empatizar o generar expectativas en determinados sectores del Frente de Todos y en eso estoy trabajando".

"No hay ningún candidato que mida más de veinte puntos de forma individual. Por eso no puede haber una síntesis de todos los sectores. No hay nadie que pueda concentrar las expectativas mayoritarias del conjunto en términos de sociedad y de adherencia del Frente de Todos", reiteró en una entrevista en AM530, y agregó que sería "un error forzar una síntesis que hoy no existe".

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/1667215475145621531 En 2018, recorriendo Azul, mantuve un encuentro con quienes habían sido despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FANAZUL). Vendían empanadas y locro para sobrevivir al macrismo. Les prometí que si llegábamos al gobierno íbamos a reabrir la fábrica. pic.twitter.com/DjYNBqEzS9 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 9, 2023

Agustín Rossi se mostró junto al presidente Alberto Fernández

Este viernes, el jefe de Gabinete compartió una actividad con el principal promotor de una interna en el Frente de Todos: el presidente Alberto Fernández. Fue en la localidad bonaerense de Azul, en el marco de la reapertura de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos FANAZUL, que había sido desmantelada a partir del 2017.

"En 2018, recorriendo Azul, mantuve un encuentro con quienes habían sido despedidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FANAZUL). Vendían empanadas y locro para sobrevivir al macrismo. Les prometí que si llegábamos al gobierno íbamos a reabrir la fábrica", sostuvo Agustín Rossi, en sus redes sociales.

Luego, concluyó: "Empezamos a trabajar desde el primer día en que asumí como ministro de Defensa para hacerlo realidad. Hoy, con mucha emoción, estamos reinaugurando FANAZUL y así, devolviendo al pueblo azuleño una fuente de trabajo y desarrollo fundamental. El abrazo de los compañeros con quienes me comprometí hace 4 años es el mejor reconocimiento que puede recibir un político por su gestión. A ellos, todo mi cariño, por su lucha y ejemplo".