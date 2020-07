"Indisciplina social" dificulta aislamiento mayor si siguen en aumento los contagios

Mientras la Provincia de Buenos Aires comenzó a insinuar la posibilidad de frenar la flexibilización del aislamiento ante la suba de contagios, la Ciudad cree que debe esperar una evaluación de la semana que viene para definir cómo seguir. Ayer, coincidieron por separado Axel Kicillof y los ministros de Salud de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en considerar que asados, reuniones familiares u otro tipo de contactos, especialmente en espacios cerrados, que no están ni estuvieron permitidos en el aislamiento estricto serían la causa de los datos de esta semana, con más de 5 mil infectados diarios. Esas apreciaciones dan cuenta de que, el aislamiento, en teoría estricto, que precedió a la actual temporada iniciada el lunes pasado, no dio los resultados esperados y que en definitiva no se cumplió como en la primera cuarentena de marzo.